İBB, Atatürk'ü Özlemle Anacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde "Özlem, şükran ve minnetle" anacağını duyurdu. Beyoğlu Sineması'nda "Veda" filminin gösterimini yapacak ve çeşitli anma konserleri düzenleyecek olan İBB'nin Kent Lokantaları'nda da 10 Kasım günü Atatürk'ün sevdiği yemekler servis edilecek. Şehir Hatları iskeleleri ve metro istasyonlarında sokak sanatçıları Atatürk'ün sevdiği şarkıları söyleyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde "Özlem, şükran ve minnetle" anacağını duyurdu. Beyoğlu Sineması'nda "Veda" filminin gösterimini yapacak ve çeşitli anma konserleri düzenleyecek olan İBB'nin Kent Lokantaları'nda da 10 Kasım günü Atatürk'ün sevdiği yemekler servis edilecek. Şehir Hatları iskeleleri ve metro istasyonlarında sokak sanatçıları Atatürk'ün sevdiği şarkıları söyleyecek.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "Atatürk'ümüzü özlem, şükran ve minnetle anacağız" denildi. Açıklamaya göre, İBB, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü 85. ölüm yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anacak. Atatürk'ün askeri kimliği, başarıları, inkılapları, vatan uğruna fedakarlıkları ve özel hayatından kesitlerin anlatıldığı "Veda" filmini Beyoğlu Sineması'nda gösterime sunacak olan İBB çeşitli anma konserleri düzenleyecek. 10 Kasım'da Atatürk'ün en sevdiği yemekler İBB'nin Kent Lokantaları'nda sunulacak. 10-16 Kasım tarihleri arasında İstanbul Kitapçıları'nda Atatürk ile ilgili kitaplarda indirim uygulanacak.

SEVDİĞİ ŞARKILAR ÇALACAK

Şehir Hatları iskeleleri ve Metro İstanbul istasyonlarında sokak sanatçıları Atatürk'ün en sevdiği şarkıları söyleyecek. İBB Atatürk Müzesi'nde de Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler 10 Kasım saat 09.05'te dinletilecek. 9 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da Kabataş'tan hareket edecek olan Paşabahçe Vapuru'nda da Nil İpek İstanbullularla buluşarak sevilen şarkılarını seslendirecek.

CRR'DE ATA'YA ŞÜKRAN KONSERİ

İBB Kültür Daire Başkanlığı da Cemal Reşit Rey (CRR) ve birçok kültür merkezinde Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri düzenliyor. Tüm İstanbulluların davetli olduğu ücretsiz etkinlikler şöyle:

"Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu: "Her 10 Kasım" Oratoryosu - Ata'ya Şükran Konseri / 8 Kasım Çarşamba

CRR: Girişte Solda "Atatürk ve Müzik" - Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Gülper Refiğ / 8 Kasım Çarşamba 18.00. Detaylar için:

Beyoğlu Sineması: "Veda" filmi gösterimi. 10 Kasım Cuma – 17.00 ve 20.00 seansları.

Kartal İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi: Ata'yı Anma Konseri – Aykut Yılmaz / 10 Kasım Cuma 20.00

Bakırköy İBB Cem Karaca Kültür Merkezi: Ata'yı Anma Konseri – Şef Fuat Özdener ve Orkestrası / 10 Kasım Cuma 20.00

İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi: Ata'yı Anma Konseri – Tarkan Öngen / 10 Kasım Cuma 20.00

Sultangazi İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi: Ata'yı Anma Konseri – Remzi Uzgidim ile Atatürk'ün Sevdiği Türküler / 10 Kasım Cuma 20.00."