İbadete açılan tarihi cami manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor - Haberler

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İbadete açılan tarihi cami manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor

İhlas Haber Ajansı - Burak Türker - Kültür Sanat
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İbadete açılan tarihi cami manzarasıyla görenleri hayran bırakıyorBURSA İstanbul'un fethinde burçlara bayrak diken Ulubatlı Hasan'ın köyündeki 614 yıllık tarihi cami 2 yıllık restorasyonun ardından ibadete açıldı.

İbadete açılan tarihi cami manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor

BURSA İstanbul'un fethinde burçlara bayrak diken Ulubatlı Hasan'ın köyündeki 614 yıllık tarihi cami 2 yıllık restorasyonun ardından ibadete açıldı.

Uluabat Gölü kenarındaki tarihi cami ve manzarası görenleri kendine hayran bırakıyor. Karacabey ilçesine bağlı Uluabat köyünde 1408 yılında yaptırılan Valide Sultan Camii 2 yıllık restorasyonun ardından ibadet açıldı. Tarihi camiyi ve etrafındaki doğal güzellikleri görmek isteyen vatandaşlar Uluabatlı Hasan'ın köyüne geliyor. Tarihi caminin yanından akan Mustafakemalpaşa çayı ve yeşile bürünen ova tarihi camiye ayrı bir güzellik katıyor. Buraya gelen vatandaşlar tarihi camide ibadetlerini yaparken etrafındaki doğal güzelliklerini keyfini çıkartıyor.

Caminin 2 yıllık restorasyonun ardından ibadete açıldığını ifade eden Tekbirsen Genel Başkan Vekili ve Camii İmamı Zübeyir Demirkaya, "Ulubatlı Hasan'ın köyünde bulunan tarihi camiyi Yıldırım Beyazıt Han annesi Valide Sultan adına yaptırmıştır. 614 yıllık camii 2 yıllık restorasyonun ardından ibadete açıldı. Çok sayıda vatandaş tarihi camiyi görmek için geliyor. Köyümüzün manzarası çok güzel gelenler buraya hayran kalıyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Kültür Sanat

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