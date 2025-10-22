Hyllarima Antik Kenti'nde Kazılarda Yeni Keşifler Yapıldı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki Hyllarima Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmasıyla şehrin merkezi noktasında bulunan agoradaki sınırları belirlenen dükkanlar gün yüzüne çıkarıldı.

Derebağ Mahallesi'nde yer alan, Klasik, Helenistik ve Roma dönemlerine ait yapıların bulunduğu antik kentte 4 yıl önce başlatılan kazılara Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Kavaklıdere Belediyesi ve Muğla Müze Müdürlüğü destek veriyor.

Karia Bölgesi'nin iç kesimlerindeki en eski yerleşim yerlerinden biri olarak dikkati çeken Hyllarima'da yeni kalıntılara ulaşıldı.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Bekir Özer, AA muhabirine, Geleceğe Miras Projesi kapsamında agorada yürütülen kazılarda önemli sonuçlar aldıklarını ve aynı alanda bu yıl da kazı çalışması yürüttüklerini söyledi.

Agoranın, sıra halinde ana kayaya oyulmuş dükkanlarının yanı sıra kentin en merkez noktası olduğunu belirten Özer, "Bu yıl agoranın tüm boyutlarını ortaya çıkarmak ve önümüzdeki yılları planlamak adına kazılar gerçekleştirildi ve bunun yanı sıra geçen yıl belirlediğimiz dükkanlardan ikisinin kazısı tamamlandı. Dükkanların arkasındaki anıtsal çeşme ile dükkanlar arasındaki sokak ve dükkanların önündeki sütunlu alan ve agora meydanı kazıları gerçekleştirildi." dedi.

Agoranın doğusundaki yapılaşmayı görmek için çalışma yürüttüklerini anlatan Özer, agoranın mimari planlamasının nasıl yapılarak bugüne nasıl ulaştığını belirlediklerini dile getirdi.

-"Agorada 7 dükkanın sınırları belirlendi"

Özellikle dükkanlardan elde edilen buluntulara göre alanın milattan önce 3. yüzyılda organize edildiğini ve milattan sonra 2 ve 3. yüzyılda da yoğun olarak kullanımına devam edildiğini vurgulayan Özer, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki yıllarda agorada kazı çalışmalarını sürdüreceğiz. Agorayı şehrin diğer alanlarına bağlayan sokaklar ve caddelerde kazılar yapacağız. Agorayı kentin diğer yapılarıyla bütünleştiren veya ayıran sokak ve yapılar üzerinde çalışacağız. Agorada yürüttüğümüz kazılarda şu an en az 7 tane dükkanın sınırlarını belirlerdik. Önümüzdeki dönemde buna 2 ya da 3 tane daha ekleyebiliriz. Ama bunlar tarımsal faaliyetlerden dolayı büyük oranda tahrip olmuş. Kentin doğusunda da ana caddeye bağlanan bir duvar bulundu. Bu duvarın üzerinde ana kaya üzerinde oluşturulmuş bir yürüme zemini var. Burası aslında bir seyir terası ve yürüme alanı olarak planlanmış. Bu yönüyle de bizi şaşırttı."

"Hangi alanı kazsak su yolları ile karşılaşıyoruz"

Bekir Özer, özellikle bu yıl kentte yapılan kazılarda hangi alanı kazsalar su yolları ile karşılaştıklarını ifade etti.

Bu durumun kendilerini hem şaşırttığını hem de sevindirdiğini dile getiren Özer, "Önceki yıllarda bulduğumuz anıtsal çeşme hem boyutu hem de kentteki yeri itibarıyla zaten şaşırtıyor. Hyllarima'nın çeşmesi tapınak çeşme modelinde tasarlanmış bir yer. Çünkü tanrılarla çeşmenin ilişkisini anlatan yazıtlar var. Burada çeşmeye doğru gelen su hattını da bulduk. Bu sene yine yürüttüğümüz kazılarda seyir terasının bulunduğu yere akan bir su kanalı bulduk." diye konuştu.

Kentte yaşamın sona erip karşı tepede Orta Çağ Hyllariması'nda devam etmesiyle teras alanları ve düzlük alanlarda var olan su yollarının da tarımsal faaliyetlerin sürdürülmesi için kullanıldığını anlatan Özer, sistemin sürekli yenilenerek bugüne kadar varlığını koruduğunu sözlerine ekledi.