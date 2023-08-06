Hüzeyfe Okur: Ahşap kaşık geleneğini sürdürmek istiyorum

MERSİN'in Silifke ilçesinde yaşayan Hüzeyfe Okur (67) yarım asırdan fazladır unutulmaya yüz tutmuş ahşap kaşık geleneği sürdürüyor. En büyük isteğinin ahşap kaşık üretimini gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu söyleyen Okur, gençlerin ilgisizliği nedeniyle üzüntü duyduğunu söyledi.

Emekli Hüzeyfe Okur yarım asırdan fazladır ahşap kaşık üretiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca 'Ahşap Kaşık Ustası' belgesine sahip olan Okur, kendine ait bahçesindeki yeni dünya, zeytin ve ceviz ağaçlarından faydalanarak kaşıklarını yapıyor. Okur'un en büyük istediği tahta kaşık yapımını gelecek kuşaklara aktarabilmek. Ancak gençlerin mesleğe ilgisizliği Okur'un en büyük üzüntüsü.

'MESAİDEN SONRA ATÖLYEYE İNİP KAŞIK YAPARDIM'

Evinin bodrumunda kurduğu atölyesinde geleneği yaşatma çalışan Okur, 'Mesleğe küçük yaşlarda başladım. Askerlik yıllarının ardından kamu kurumuna girip 38 yıl çalıştım. Kamu kurumunda çalışırken kendime ait bodrum katında kaşık atölyesi kurdum. Mesaiden çıkıp eve geldiğimde atölyeye girer kaşık yapardım. Yeni figürler tasarlardım. 2012'de emekli olduktan sonra bu zanaatın kayıt altına alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na müracaat ettim. Belirli aşamalardan sonra bize 'Ahşap Kaşık Ustası' belgesi verdiler. Kültürel miras taşıyıcısı olarak. bakanlığının düzenlediği tüm fuarlara katılıyorum dedi.

'GENÇLER MESLEĞE İLGİSİZ'

Ahşap kaşık yapımı geleneğini sürdürmeyi ve gelecek nesillere aktarmayı isteyen Okur, 'Çeşitli kurslar veriyorum. Öğrenciler yetiştirdik ancak yeterli düzeye getiremedik. Araya pandemi girdi, çalışmalar aksadı. Atölyemde 7'den 70'e herkes gelip bu zanaatı öğrenebilir diye çağrı yaptım fakat bu zanaata yeteri kadar ilgi yok. Bizi asıl acıtan konudur. Bir diğer konu ise bunu süs eşyası olarak vitrine konulması. Kaşığı alan müşteriler evlerinde kullanmıyor. Her türlü kaşığı üretiyorum, folklor kaşığı, yemek yeme kaşığı, servis kaşığı. Kaşıklar süs eşyası olarak kalmasın diye konuştu. (DHA)