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Hülya Koçyiğit Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde sevenleriyle buluştu

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Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında söyleşiye katıldı. Koçyiğit, festivalde Şanlıurfalı sevenleriyle buluşarak, sinema hayatının ayrıntılarına ilişkin bilgi verdi.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında söyleşiye katıldı.

Usta oyuncu Koçyiğit, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen festivalde Şanlıurfalı sevenleriyle buluştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü önünde söyleşi gerçekleştiren Koçyiğit, daha önce gelip gördüğü kentin edebiyata, kültüre ve sanata ilgi göstermesinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Türk sinemasının halkla bütünleştiğine işaret eden Koçyiğit, insanların sevgisini hak edebilmek için çok çalıştığını anlattı.

Sevginin sanatçılar için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Hayat, birbirimizi anladıkça, bir arada oldukça, birbirimize sevgimizi gösterebildikçe güzelleşiyor. Hepiniz hoş geldiniz, çok mutluyum. İyi ki beni davet ettiniz. Tabii ki Şanlıurfa'ya ilk gelişim değil defalarca bu kenti ziyaret ettim. En son geldiğimde de Göbeklitepe'yi ziyaret etmek nasip olmuştu ama şimdi tekrar geleceğim, bu sefer de Karahantepe için geleceğim, orayı da çok merak ediyorum. Fırsat buldukça zaten geliyorum. Gerçekten Şanlıurfa çok bereketli bir şehir çok severek geldiğim bir şehrimiz, iyi ki buradayım."

Usta oyuncu Koçyiğit, sinema hayatının ayrıntılarına ilişkin de bilgi verdi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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