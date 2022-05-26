HRÜ öğrencilerinden Şanlıurfa konulu fotoğraf sergisi - Haberler

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HRÜ öğrencilerinden Şanlıurfa konulu fotoğraf sergisi

AA - Yasin Dikme - Kültür Sanat
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HRÜ öğrencilerinden Şanlıurfa konulu fotoğraf sergisi

Harran Üniversitesi (HRÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı öğrencileri ile Genç İletişimciler Kulübü tarafından Şanlıurfa konulu fotoğraf sergisi düzenlendi.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı öğrencileri ile Genç İletişimciler Kulübü tarafından Şanlıurfa konulu fotoğraf sergisi düzenlendi.

Piazza AVM'de gerçekleştirilen sergide, öğrencilerin kenttin tarihi ve turistik mekanlarında çektiği, insan hikayelerinin anlatıldığı fotoğraflar oluşan 30 eser sanat severlerin beğenisine sunuldu.

HRÜ Sosyal Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Ragıp Terzi serginin açılışında yaptığı konuşmada, üniversite olarak kulüplerle kenttin kültürel değerlerini yansıtmak adına çeşitli etkinlikler düzenledikleri kaydetti.

Sergiden çok güzel çalışmaların yer aldığını ifade eden Terzi, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

HRÜ Radyo ve Televizyon Programı Bölümü Öğretim Görevlisi Ferhat Kaçar da okul olarak öğrencileri birçok alanda destek sunmaya çalıştıklarını belirterek "Amacımız öğrencileri kültürel değerlerini tarihine, yemeklerine ve tarihi eserlerine farklı bir bakış açışı kazandırmaya çalıştık. Bunun yanında kentti tanımlarını ve barış olmalarını sağlamaya çalıştık. Öğrencilerimiz hayatı farklı şekilde keşif edeceklerine inanıyorum. İnşallah hedefimize ulaşmışızdır. Bu bizim ilk sergimiz inşallah ileri de daha büyük ve kapsamlı dergiler düzenleriz." dedi.

Sergide öğrenci Mustafa Bayar, Hüseyin Kurt ve Sena Tenekeci'ye de başarı belgesi verildi.

Açılışının ardından ziyaretçiler, fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

AA / Yasin Dikme - Kültür Sanat

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Radyo, Kültür Sanat, Haberler

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