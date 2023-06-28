House of Perfomance, Türkiye'nin önde gelen sanatçılarıyla yaz programı düzenliyor
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House of Perfomance, yaz programında Türkiye'nin önde gelen sanatçılarının yer alacağı atölyelerle oyunculuk, yazarlık ve çağdaş medya araçları üzerine çeşitli eğitimler verecek. Eğitimler, Özen Yula süpervizörlüğünde 8 Temmuz'da başlayacak. Katılımcılar, birçok usta sanatçıdan eğitim alacak.
House of Perfomance, yaz programında Türkiye'nin önde gelen sanatçılarının yer alacağı atölyelerle oyunculuk, yazarlık ve çağdaş medya araçları üzerine çeşitli eğitimler verecek.
Eğitimler, Özen Yula süpervizörlüğünde 8 Temmuz'da başlayacak.
Katılımcılar, aralarında Açelya Akkoyun, Ozan Güven, Hakan Haksun, Bosna Altın, Süheyl-Behzat Uygur, Prof. Dr. Nilay Ulusoy, Dr. Zerrin Yanıkkaya, Hakan Bulut ve Eray Yasin Işık'ın bulunduğu birçok usta sanatçıdan eğitim alacak.
Program kapsamında temel oyunculuk, senaryo yazarlığı, diksiyon, doğaçlama, karakter yaratımı, karşılaştırmalı oyun incelemesi, oyunculuk metotları, yaratıcı drama ve beden dili, dramaturji, yaratıcı düşünme-yazma teknikleri, kamera önü oyunculuk eğitimleri verilecek.
House of Perfomance'in yıl boyunca tüm etkinlik ve eğitimlerine "www.houseofperformanceofficial.com" adresinden ulaşılabilir.
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