Hong Kong'un anavatana dönüşünün 26. yıldönümü kutlamaları başladı

Çin'in güneyindeki Hong Kong'da bulunan Victoria Park'taki Shaanxi eyaleti sergi alanında Çin'in antik Tang kültürünü deneyimleyen çocuklar, 30 Haziran 2023. Çin ana kara eyaletleri tarafından Victoria Park'ta düzenlenen sergiler, Hong Kong'un anavatana dönüşünün 26. yıldönümünü kutlamak üzere Hong Kong'da düzenlenen etkinliklerin bir parçası. Hong Kong'un anavatana dönüşü her yıl 1 Temmuz'da kutlanıyor. (Fotoğraf: Chen Duo/Xinhua)

HONG KONG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Hong Kong'un anavatana dönüşünün 26. yıldönümü kutlamalarının bir parçası olarak organizatörler Çin'in Shaanxi, Shandong ve Liaoning eyaletlerinin yanı sıra Guangdong-Hong Kong- Makao Büyük Körfez Bölgesi'ndeki çeşitli inovasyon ve teknoloji şirketlerini Hong Kong'un Victoria Park'ında sergiler açmaya ve performanslar sergilemeye davet etti.

Victoria Park'taki etkinlikler sayısız özgün sanat eseri ve yerel özelliklerle dolu kültürel faaliyetleri içeriyor. Örnek vermek gerekirse Shaanxi eyaleti sergi alanı, ziyaretçilerin Çin'in antik Tang kültürünün keyfini çıkarmasını sağlıyor.

Çin'in güneyindeki Hong Kong'da bulunan Victoria Park'taki Liaoning eyaleti sergi alanında pirografi yapan bir sanatçı, 30 Haziran 2023. Çin ana kara eyaletleri tarafından Victoria Park'ta düzenlenen sergiler, Hong Kong'un anavatana dönüşünün 26. yıldönümünü kutlamak üzere Hong Kong'da düzenlenen etkinliklerin bir parçası. Hong Kong'un anavatana dönüşü her yıl 1 Temmuz'da kutlanıyor. (Fotoğraf: Chen Duo/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Hong Kong'da bulunan Victoria Park'taki Shaanxi eyaleti sergi alanında Tang tarzı makyajı deneyimleyen bir Hong Kong sakini, 30 Haziran 2023. Çin ana kara eyaletleri tarafından Victoria Park'ta düzenlenen sergiler, Hong Kong'un anavatana dönüşünün 26. yıldönümünü kutlamak üzere Hong Kong'da düzenlenen etkinliklerin bir parçası. Hong Kong'un anavatana dönüşü her yıl 1 Temmuz'da kutlanıyor. (Fotoğraf: Chen Duo/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Hong Kong'da bulunan Victoria Park'taki Liaoning eyaleti sergi alanındaki ürünler, 30 Haziran 2023. Çin ana kara eyaletleri tarafından Victoria Park'ta düzenlenen sergiler, Hong Kong'un anavatana dönüşünün 26. yıldönümünü kutlamak üzere Hong Kong'da düzenlenen etkinliklerin bir parçası. Hong Kong'un anavatana dönüşü her yıl 1 Temmuz'da kutlanıyor. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Hong Kong'da bulunan Victoria Park'taki bir sergide sanal gerçeklik aracılığıyla Dongshen su tedarik projesi hakkında bilgi edinen Hong Kong sakini, 30 Haziran 2023. (Fotoğraf: Chen Duo/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Hong Kong'da bulunan Victoria Park'taki Shandong eyaleti sergi alanında kağıt oymacılığı sanat eserlerine bakan Hong Kong sakinleri, 30 Haziran 2023. Çin ana kara eyaletleri tarafından Victoria Park'ta düzenlenen sergiler, Hong Kong'un anavatana dönüşünün 26. yıldönümünü kutlamak üzere Hong Kong'da düzenlenen etkinliklerin bir parçası. Hong Kong'un anavatana dönüşü her yıl 1 Temmuz'da kutlanıyor. (Fotoğraf: Chen Duo/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Hong Kong'da bulunan Victoria Park'taki Liaoning eyaleti sergi alanı, 30 Haziran 2023. Çin ana kara eyaletleri tarafından Victoria Park'ta düzenlenen sergiler, Hong Kong'un anavatana dönüşünün 26. yıldönümünü kutlamak üzere Hong Kong'da düzenlenen etkinliklerin bir parçası. Hong Kong'un anavatana dönüşü her yıl 1 Temmuz'da kutlanıyor. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)