Hong Kong'da Güz Ortası Festivali'nde Ateş Ejderha Dansı Büyüledi
Çin'in Güz Ortası Festivali kutlamaları kapsamında Hong Kong'da düzenlenen Ateş Ejderha Dansı izleyenleri büyüledi. Yaklaşık 300 kişinin taşıdığı ve 10.000'den fazla yanan tütsü çubuğunun oluşturduğu dev parlayan bir ejderha, Victoria Parkı'nın yakınlarındaki Tai Hang mahallesinin caddelerinde gezdirildi.
HONG KONG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Güz Ortası Festivali kutlamaları kapsamında Hong Kong'da düzenlenen Ateş Ejderha Dansı izleyenleri büyüledi.
Yaklaşık 300 kişinin taşıdığı ve 10.000'den fazla yanan tütsü çubuğunun oluşturduğu dev parlayan bir ejderha, Victoria Parkı'nın yakınlarındaki Tai Hang mahallesinin caddelerinde gezdirildi.
Kaynak: Xinhua / Kültür Sanat