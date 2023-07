Hollywood Yapımcısı Lawrence Truman Hayatını Kaybetti

ABD'li yapımcı Lawrence Truman, 96 yaşında hayatını kaybetti. Truman, önemli filmlere imza atan bir yapımcı olarak tanınıyordu. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Truman'ın 1 Temmuz'da Woodland Hills'teki hastanede vefat ettiği belirtildi. Truman'ın yapımcılığını üstlendiği filmler arasında 'The Graduate', 'The Thing', 'The River Wild' ve 'American History X' gibi çok izlenen yapımlar yer alıyor.