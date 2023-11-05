Hollywood Türk Film ve Drama Günleri'nde Filistin bayrağı kravatıyla dikkat çeken Bakan Yardımcısı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Los Angeles'ta düzenlenen Hollywood Türk Film ve Drama Günleri'ne katıldı. Mumcu'nun Filistin bayrağının renklerini taşıyan bir kravat taktığı görüldü. Etkinlikte, Atatürk filminin dünya prömiyeri yapıldı ve Cumhuriyet'in 100. yılına ithaf edildi. Mumcu, Türk sinemasının dünyadaki rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Los Angeles'ta düzenlenen "Hollywood Türk Film ve Drama Günleri" etkinliğine katıldı. Mumcu'nun Filistin bayrağının renklerini taşıyan bir kravat taktığı görüldü.

Film endüstrisinin merkezi konumunda olan Los Angeles'taki Hollywood Türk Film ve Drama Günleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın katkılarıyla yapıldı.

Sony Stüdyoları'nda düzenlenen etkinlikte, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan "Atatürk" filminin dünya prömiyeri de yapıldı. Açılış gecesi, Cumhuriyet'in 100. yılına ithaf edildi. Geceye; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nın yanı sıra Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum ve Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz da katıldı.

Bakan Yardımcısı Mumcu'nun; Filistin bayrağının renklerini taşıyan bir kravat taktığı görüldü. Mumcu, Türk sinema endüstrisinin dünyadaki rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini söyledi. Türk sinemasının dünyada daha bilinir hale gelmesi amacıyla bu tür etkinliklerin Bakanlık açısından büyük önem taşıdığını da belirten Mumcu, son 20 yılda dünyanın en prestijli sinema festivallerinde kazanılan başarıların yanı sıra sektöre aktarılan devlet desteklerinin de katkısıyla film üretiminde elde edilen ivmenin memnuniyet verici olduğuna dikkat çekti.

Mumcu, dünya genelinde 173 ülkeye ihraç edilen ve yaklaşık 750 milyon izleyici tarafından ilgiyle takip edilen dizi filmlerin, Türkiye adına önemli bir kültürel diplomasi aracı haline geldiğinin de altını çizdi. Mumcu ayrıca Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanları rahmet ve minnetle andı, 'Atatürk' filminde emeği geçenleri tebrik etti.

Sinema sektöründen önemli isimler de Hollywood Türk Film ve Drama Günleri'ne katıldı. Engin Altan Düzyatan, Aras Bulut İynemli, Meryem Uzerli, Ebru Şahin, Fadik Atasoy gibi ünlü isimlerin yanı sıra 'Traffic ve Savior' gibi önemli projelerin yapımcısı Cindy Cowan, Mad Men ve Breaking Bad'in yapımcısı Christina Wayne da Hollywood Türk Film ve Drama Günleri'nde yer aldı. Hollywood Türk Film ve Drama Günleri Başkanı Barbaros Tapan ise destek ve katılımdan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Sinemanın evrensel diliyle Hollywood'da Türkiye'mizin eşsiz hikayelerini anlatıyoruz" dedi.