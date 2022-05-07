Hollandalı grup Utrecht String Quartet, Mersin Müzik Festivali'nde sahne alacak - Haberler

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Hollandalı grup Utrecht String Quartet, Mersin Müzik Festivali'nde sahne alacak

AA - Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat
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Hollandalı grup Utrecht String Quartet, Mersin Müzik Festivali'nde sahne alacak

Hollandalı müzik grubu Utrecht String Quartet, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında konser verecek.

Hollandalı müzik grubu Utrecht String Quartet, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında konser verecek.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, Utrecht String Quartet, 7 Haziran Salı günü saat 20.00'de Mersin Latin Katolik Kilisesi'nde sahne alacak.

Grup, klasik müzik eserlerini, 12 Aralık 2021'de hayatını kaybeden ressam, şair ve yazar Lina Nasif anısına seslendirecek.

Mersin'de 21 Mayıs-11 Haziran'da yapılacak 20. Uluslararası Müzik Festivali'nde 12 konser düzenlenecek.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat

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