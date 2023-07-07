Hollanda, Endonezya ve Sri Lanka'ya ait 478 parça tarihi eseri iade edecek

Hollanda, sömürge döneminde baskı ya da yağma yoluyla elde edilerek, Endonezya ve Sri Lanka'dan kaçırılan ve Hollanda'daki müzelerin koleksiyonlarında yer alan 478 parça tarihi eserin iade edileceğini duyurdu.Sri Lanka'nın talebi üzerine kültürel öneme sahip 478 parça tarihi eserin bu iki ülkeye iade edileceği belirtildi. Endonezya'ya ait eserlerin 10 Temmuz'da, Sri Lanka'ya ait eserlerin iadesinin ise bu yıl içinde ileri bir tarihte gerçekleşeceği açıklandı. Söz konusu eserlerin sömürge döneminde baskı altında ya da yağma yoluyla elde edilerek, haksız bir şekilde Hollanda'ya getirildiği ifade edildi.Sri Lanka'ya ise Lewke kanonu, Altın kestane (tören kılıcı), Sinhalese bıçağı, Gümüş kestane ve iki silah iade edilecek.