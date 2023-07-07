Üye Girişi
Haberler
Hollanda, Endonezya ve Sri Lanka'ya ait 478 parça tarihi eseri iade edecek

Hollanda, Endonezya ve Sri Lanka'ya ait 478 parça tarihi eseri iade edecek

Kültür Sanat Haberleri

Hollanda, sömürge döneminde elde edilen ve müzelerde bulunan 478 parça tarihi eseri Endonezya ve Sri Lanka'ya iade edeceğini duyurdu. İade işlemlerinin belirli tarihlerde gerçekleşeceği açıklandı. Ayrıca, diğer ülkelerden gelen taleplerin de değerlendirildiği belirtildi.

Hollanda, sömürge döneminde baskı ya da yağma yoluyla elde edilerek, Endonezya ve Sri Lanka'dan kaçırılan ve Hollanda'daki müzelerin koleksiyonlarında yer alan 478 parça tarihi eserin iade edileceğini duyurdu.Sri Lanka'nın talebi üzerine kültürel öneme sahip 478 parça tarihi eserin bu iki ülkeye iade edileceği belirtildi. Endonezya'ya ait eserlerin 10 Temmuz'da, Sri Lanka'ya ait eserlerin iadesinin ise bu yıl içinde ileri bir tarihte gerçekleşeceği açıklandı. Söz konusu eserlerin sömürge döneminde baskı altında ya da yağma yoluyla elde edilerek, haksız bir şekilde Hollanda'ya getirildiği ifade edildi.Sri Lanka'ya ise Lewke kanonu, Altın kestane (tören kılıcı), Sinhalese bıçağı, Gümüş kestane ve iki silah iade edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Sri Lanka Hollanda Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title