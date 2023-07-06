Hollanda, Endonezya ve Sri Lanka'dan kaçırılan tarihi eserleri iade edecek

Hollanda, sömürge döneminde Endonezya ve Sri Lanka'dan kaçırılan ve Hollanda'daki müzelerde sergilenen 478 parça tarihi eserin iade edileceğini açıkladı. Eserlerin iadesi kararı, Koloni Koleksiyonları Komitesi'nin tavsiyesi üzerine alındı.

Hollanda, sömürge döneminde Endonezya ve Sri Lanka'dan kaçırılan ve Hollanda'daki müzelerde sergilenen 478 parça tarihi eserin iade edileceğini açıkladı.

Hollanda hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Endonezya ve Sri Lanka'nın talebi üzerinde, sömürge döneminde bu ülkelerden Hollanda'ya getirilen 478 tarihi eserin iade edileceği belirtildi.

Açıklamada, Endonezya'ya ait eserlerin 10 Temmuz, Sri Lanka'ya ait eserlerin ise daha sonraki bir tarihte teslim edileceği kaydedildi.

Eserlerin iadesi kararının, Koloni Koleksiyonları Komitesi'nin tavsiyesi üzerine Kültür ve Medya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Günay Uslu tarafından alındığı belirtilen açıklamada, Uslu'nun "Bu tarihi bir an. İlk defa Koloni Koleksiyonları Komitesi'nin tavsiyesi üzerine Hollanda'da hiç bulunmaması gereken eserleri geri gönderiyoruz. Sadece eserleri göndermekle kalmıyoruz, Endonezya ve Sri Lanka ile daha yoğun çalışabileceğimiz bir dönemi başlatıyoruz." şeklindeki değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, söz konusu eserlerin Amsterdam'daki Rijks Müzesi ile Dünya Kültürleri Ulusal Müzesi'nde yer aldığı ve Endonezya, Sri Lanka ve Nijerya'dan başka tarihi eserlere ilişkin iade taleplerinin de incelendiği ifade edildi.