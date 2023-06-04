Hollanda'da 17. Türk Halk Oyunları Yarışması düzenlendi

Türk Halk Oyunları Vakfınca Rotterdam kentinde düzenlenen yarışmaya, Hollanda'nın farklı kentlerinin yanı sıra Almanya'dan da halk oyunu ekibi katıldı. Yarışmada birinci olan ekip Almanya'dan Nefes ekibi oldu.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde 17. Türk Halk Oyunları Yarışması düzenlendi.

Türk Halk Oyunları Vakfınca Rotterdam kentinde düzenlenen yarışmaya, Hollanda'nın farklı kentlerinin yanı sıra Almanya'dan da halk oyunu ekibi katıldı.

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık'ın da katıldığı etkinlikte 6 ekip, Anadolu'nun farklı bölgelerine ait halk oyunlarını sergiledi.

Yarışmada ayrıca, Brüksel korosu ve çocuk halk oyunları ekipleri de sahne aldı.

Yarışmanın birincisi, Almanya'dan Nefes ekibi olurken Amsterdam'dan yarışmaya katılan Palonia ekibi ikinci, Rotterdam'dan Bihro ekibi ise üçüncü oldu.

Utrecht Kültür Dans Grubu ekibi de seyirci ödülüne layık görüldü.

Birinci olan ekibi açıklayan Kısacık, yarışmayı düzenleyen vakfın başkanı Altay Demirci'ye teşekkür ederek, "Halk oyunlarımız, halk müziğimiz gerçekten milli hafızamızın önemli unsurları. Bu organizasyona katılan ve yarışan tüm STK'lerimize ve bu konuda emek sarf eden herkese teşekkür ediyorum." dedi.