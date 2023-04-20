Hobi olarak yaptığı rölyef sanatını emekli olduktan sonra sergiledi Bursa'da yaşayan emekli öğretmen Hayriye Özcan, hobi olarak yaptığı rölyef sanatını emekli olduktan sonra sergiledi.

Hobi olarak yaptığı rölyef sanatını emekli olduktan sonra sergiledi

BURSA - Bursa'da yaşayan emekli öğretmen Hayriye Özcan, hobi olarak yaptığı rölyef sanatını emekli olduktan sonra sergiledi.

Uzun yıllar sınıf öğretmenliği yapmasının ardından emekliliğe ayrılan ve gittiği kurslarda rölyef ve el yapımı bebek sanatını öğrenen Hayriye Özcan, sergide 49 tabloyu ve çeşitli el yapımı bebekleri sanatseverlerle paylaştı. 5 yıldır hobi olarak yaptığı rölyef sanatında artık usta oldu. Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu Güzel Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerle buluşan 3 boyutlu tablolar 500-2000 lira arasında fiyata satılıyor. Rölyef sanatının yapım aşamasını anlatan Hayriye Özcan, "15 tane kağıt alıyoruz resimleri baskıya verip yaptırıyoruz. Daha sonra kretuar bıçağı desteğiyle tüm oyulacak yerleri oyuyoruz ve silikonlarla boyut kazandırıyoruz. Daha sonra da boyutlu boyalarla desenler veriliyor kalemlerle çiziliyor çerçeveleniyor ve led ışıklı bir tablo haline geliyor" dedi.

Herkesin denemesini belirten Hayriye Özcan, "Emekli öğretmenim, emekli olduktan sonra hobilerimi gerçekleştirmek istedim. Mudanya'da 3 boyutlu rölyef kurslarına katıldım. Kendimi geliştirdim ve sergi açacak boyuta geldim. 3 boyutlu rölyefte resimler alınıyor, şekillendiriliyor, kesiliyor ve derinlik veriliyor bir takım materyallerle birlikte yapılıyor. Herkese de tavsiye ederim çok zevkli ve güzel bir çalışma" dedi.