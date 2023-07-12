Hobi olarak öğrendi şimdi eğitmenlik yapıyor

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, 3 çocuk annesi Olcay Narin, 50 yaşından sonra kurslarda Punch öğrendi, şimdi eğitmenlik yapıyor. Kursiyerleri ile hazırladıkları ürünleri Edremit Atatürk Gençlik Merkezinde sergileyen Narin, 10 yıldan beri iplerle resim yaptıklarını söyledi.

Burhaniye de, ev hanımı Olcay Narin 10 yıl önce Burhaniye Halk Eğitimi Merkezinde katıldığı kurslarda Punch nakışı ile resim yapmayı öğrendi. Daha sonra da, Edremit Halk Eğitim Merkezinde kurs vermeye başlayan Narin, ilk kişisel Punch Sergisini de Edremit Belediyesi Atatürk Merkezinde açtı. Portrelerden, çiçek, manzara ve hayvan resimlerine kadar onlarca tablo yapan Narin, kursiyerlerden bazılarının hazırladıkları tabloları satarak gelir sağladıklarını söyledi. Sergiyi ziyaret eden Buket Çavdar, " Çok güzel sergi. Çok beğendim. Bende katılmayı çok istiyorum. Hatta, birazdan görüşme sağlayacağım. Çok ince işler hepsi el emeği. Hepsi detaylı ve renkler, çizimler çok güzel. Çok beğendim" dedi. Usta öğretici Olcay Narin de, " Punch usta öğreticiyim. 10 yıldır bununla uğraşıyorum. Aslında ev hanımıyım. Sonradan hobi olarak sonra meslek olarak gelişti bende. Uğraşa uğraşı çok güzel işler çıkardık arkadaşlarla birlikte. Punch öğrenmeye gelen kursiyerlerin kimisi ürünleri satarak gelir sağlıyorlar. Öğrenen arkadaşlarımızdan çok satış yapanlar oldu. Punch yapmak çok güzel bir şey. Resmi iplerle yapıyoruz" diye konuştu. Kursiyerlerden Sevim Aktaş ise;" Daha önce de Punch ailesine katıldım. Ancak, ilk defa sergimiz oldu. Ben bunu hobi amaçlı yapıyorum. Çocuklarıma yapıyorum. Baya da güzel şeylerde yaptım. Çok güzel şeyler oldu. Çok severek yapıyorum. Hayal ederek yapıyorum. Ortaya çok güzel şeyler çıkıyor" dedi.