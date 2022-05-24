Hırvatistan'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi - Haberler

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Hırvatistan'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

AA - Stipe Majic - Kültür Sanat
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Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenledi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen "21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası" kapsamında "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının tanıtımı için Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan'ın ev sahipliğinde, büyükelçilik rezidansında düzenlenen etkinlikte konuklara Türk mutfağından yemekler sunuldu.

Etkinliğe, resmi ziyaretler kapsamında Zagreb'de bulunan TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu heyetleri de katıldı.

Büyükelçi Hızlan, burada yaptığı konuşmada, misafirlere "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabından tatların sunulacağını belirtti. Hızlan, "Bu haftayı Emine Erdoğan'ın hanımefendi öncülüğünde, 'Türk Mutfağı Haftası' olarak kutlamaktayız. Burada görmüş olduğunuz kitap, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Türk mutfağının en güzel tariflerinin toplanması ile hazırlandı. Büyükelçilik aşçımız da bu akşam bu kitaptan bazı tatları sizler için hazırladı." diye konuştu.

Etkinliğe, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği temsilcileri, iki ülkeden kurumların temsilcileri, Hırvat-Türk Derneği üyeleri ve parlamento üyeleri katıldı.

AA / Stipe Majic - Kültür Sanat

Kültür Sanat, Güncel, Haberler

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