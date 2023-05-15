Hırvatistan'da 10. Türk Filmleri Haftası başladı

Hırvat-Türk Dostluk Derneğince (HTUP) 10'uncusu düzenlenen Türk Filmleri Haftası, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de başladı.

Hırvatistan Kültür Bakanlığı himayesinde Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği ve Zagreb Yunus Emre Enstitüsü (YEE) desteğiyle düzenlenen etkinlik, Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği 60 yılı aşkın bir süre önce uzayla ilgili merakın en üst düzey olduğu bir dönemde bir grup liseli gencin hikayesinin anlatıldığı "Bandırma Füze Kulübü" filmiyle başladı.

Hafta kapsamında 20 Mayıs'a kadar 9 Türk filmi sinemaseverlerle buluşacak.

Etkinliğin direktörü Andrea Berkovic önceki yıllarda 90'a yakın yapımın gösterildiğini ve kısa filmlerin de bunlar arasında yer aldığını söyledi.

HTUP Başkanı Goran Beus Richembergh de sinemaseverleri etkinliğe katılmaya davet etti.

Etkinlikte daha önce birçok alanda ödül almış filmler ücretsiz gösterilecek ve Hırvatça, İngilizce altyazılı olarak Türkçe izlenebilecek.