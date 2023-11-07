Hindistan'da Diwali Festivali için çömlekçiler kandiller hazırlıyor

Hindistan'da çömlekçiler, Diwali Festivali için topraktan kandilleri özenle hazırlıyor. Festival sırasında yakılan bu lambaların iyi şans, zenginlik ve bereket getireceğine inanılıyor. Diwali Festivali, ışığın karanlığa, bilginin cehalete ve iyiliğin kötülüğe karşı zaferini kutlamak için düzenlenen Hindistan'ın en önemli bayramlarından biridir.

BENGALURU, 7 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'da çömlekçiler, Hinduların ışık festivali Diwali için topraktan kandilleri özenle hazırlıyor. Festival sırasında yakılan bu lambaların iyi şans, zenginlik ve bereket getireceğine inanılıyor.

Hindistan'da yılın en önemli bayramı olan Diwali Festivali'nde, ışığın karanlığa, bilginin cehalete ve iyiliğin kötülüğe karşı zaferi kutlanıyor. Beş gün sürecek festival bu yıl 10 Kasım'da başlayacak.