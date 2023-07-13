Haydarpaşa Garı'nın restorasyon çalışmaları incelemesi yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tarihi Haydarpaşa Garı'nda yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi. Bakan Uraloğlu, 'Haydarpaşa Garı, 2024 yılında tamamen hazır hale getirilerek hizmete alınacak. Arkeopark alanındaki çalışmalar da İstanbul'un tarihine ışık tutacak' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tarihi Haydarpaşa Garı'nda yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi. Bakan Uraloğlu, " Haydarpaşa Garı, 2024 yılında tamamen hazır hale getirilerek hizmete alınacak. Arkeopark alanındaki çalışmalar da İstanbul'un tarihine ışık tutacak" dedi.Haydarpaşa Garı'nda yürütülen restorasyon çalışmalarını ve bölgede bulunan Arkeopark Alanını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Tarihi garın restorasyon çalışmalarının titizlikle sürdüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, "Tarihi dokuya zarar vermeden çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) Tarihi Haydarpaşa Garı'nda yürüttüğü restorasyon çalışmaları sürüyor. 2010 yılında çıkan yangında büyük hasar gören gar, 2024'te tamamen hazır hale getirilecek" diye konuştu.