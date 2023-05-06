Haydar Aliyev'in 100. doğum yıldönümü İstanbul'da konserle anıldı

Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, İstanbul'da Azerbaycan Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen konserle 100. doğum yıldönümünde anıldı. Konserde, Azerbaycanlı müzisyenlerin yanı sıra Türk piyanistler Gülsin Onay ve Fazıl Say da yer aldı.

AZERBAYCAN'ın eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev 100'üncü doğum yıldönümünde, İstanbul'da Azerbaycan Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen konserle anıldı. Azerbaycan Başkonsolosu Nermina Mustafayeva, "Haydar Aliyev'i bugün güzel bir müziğin eşliğinde yad edeceğiz. O yaptıkları işlerle, mirası ve eseriyle yaşıyor. En büyük eseri de çağdaş modern Azerbaycan'ımızdır" dedi.

Azerbaycan'ın 'Ümummilli' lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı nedeniyle Azerbaycan Başkonsolosluğu tarafından Beşiktaş'ta bir otelde anma konseri düzenlendi. Etkinliğe, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Nermina Mustafayeva, Ukrayna Başkonsolosu Roman Nedilskyi, Polonya Başkonsolosu Witold Lesniak ve birçok ülke konsolosluğundan davetliler katıldı. Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut da konseri izlemeye gelenler arasındaydı.

EN BÜYÜK ESERİ ŞİMDİKİ ÇAĞDAŞ MODERN AZERBAYCAN'IMIZDIR

KONSERDE FAZIL SAY'DAN "KUMRU BALLAD" DA ÇALINDI

HAYDAR ALİYEV

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