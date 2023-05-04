Haydar Aliyev'in 100. doğum yıldönümü Ankara'da anıldı

AZERBAYCAN'ın kurucu lideri Haydar Aliyev, doğumunun 100'üncü yıldönümünde Azerbaycan Büyükelçiliği'nce, CSO Ada Ankara'da düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve kurucu lideri Haydar Aliyev, doğumunun 100'üncü yıldönümünde Azerbaycan Büyükelçiliği'nce, CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da düzenlenen; ' Haydar Aliyev 100 Yaşında Sergisi', 'Halk Adamı Ulu Önder Haydar Aliyev Belgeseli' ve Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin'in konseri ile anıldı. Programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov katıldı. Etkinlikte Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Haydar Aliyev'in sevdiği parçaları seslendirdi.