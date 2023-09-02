Haydar Aliyev doğumunun 100. yılında Ankara'da anıldı

ANKARA - Azerbaycan Cumhuriyeti'nin üçüncü Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, doğumunun 100. yılında Ankara'da Ulucanlar Cezaevi Müzesinde düzenlenen törende anıldı.

Umumi Lider olarak anılan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin üçüncü Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, doğumunun 100. yılında Ankara'da bulunan Ulucanlar Cezaevi Müzesinde gerçekleştirilen törende anıldı. Anma töreni çeşitli ressamlar tarafından yapılan tablo sergisinin açılışı ile başlayarak anma konuşmalarıyla devam etti. Anma törenine Eski bürokrat ve siyasetçi Saffet Arıkan Bedük, siyasetçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Cumhuriyetimizin özellikle daha da nice yüzüncü yılları kutlaması en büyük temennimizdir"

Haydar Aliyev'in anma törenine katılan eski bürokrat ve siyasetçi Saffet Arıkan Bedük, tarihten ders alınarak Türk kültürünün ayakta tutulması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu kültürümüzün içerisinde insanlık, yardımlaşma, dayanışma, manevi değerlerimiz vardır. Milli şuurumuz ve manevi değerlerimizle birlikte bütün ortak değerlerimizin mutlak suretle yaşatılması gerekir. Türk milleti bu değerleriyle bugüne kadar ayakta kalmıştır. Bundan sonra da ayakta kalabilmesi için hem tarihine sahip çıkacak milli kültürünün de yaşatılmasını temin edecektir. Bununda yolu gençlerimizi bu noktada iyi yetiştirmektir. Atatürk, Cumhuriyeti kurarken Cumhuriyet'i Türk gençliğine emanet etmiştir. Yüzüncü yılını idrak ettiğimiz Cumhuriyetimizin özellikle daha da nice yüzüncü yılları kutlaması en büyük temennimizdir. Bununda yolu tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmaktan geçer."

"Dünyada güçlü bir Türk toplumunun oluşmasını temenni ediyorum"

"Geçmişten bu yana Azerbaycanlı vatandaşlara doğrudan doğruya Türk olarak baktık" diyen Bedük, "Biz geçmişte de Azerbaycanlı kardeşlerimize de doğrudan doğruya Türk olarak baktık. Birbirinden ayrı topluluklar olarak değerlendirmedik. Azerbaycanlı kardeşlerimizin de özellikle, Türk kardeşlerimizin de yüzüncü yılını tebrik ediyoruz. Gerek ülkemizin gerekse kardeş ülkemizin birlikte nice yüzyılları idrak etmesini temenni ediyoruz. Dünyada güçlü bir Türk toplumunun oluşması, ekonomik, sosyal, sanayi bakımından ayakta güçlü bir şekilde duran bir topluluk olarak da nice yüzyılları kutlamayı temenni ediyorum" dedi.

Kızılelma Kadın Çocuk Gençlik Kültür Sanat Edebiyat Eğitim Derneği Başkanı Yasemin Meydan, derneklerinin birinci yılını böyle bir etkinlikle kutlamak istediklerini belirterek, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı, Haydar Aliyev'in de yüzüncü doğum gününe denk geliyor. Bu münasebetle kutlamaları yapmaya karar verdik. "Oğuzların Buluşması Türk Dünyası Kültür Sanat Edebiyat ve Eğitim Çalıştayını" Allah kısmet ederse Azerbaycan Bakü'de gerçekleştireceğiz. Bu nedenle burada kutlamaları başlatıp 29 Ekim'in yıl dönümünü de Azerbaycan'da yapacağız" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin üçüncü Cumhurbaşkanı olan Haydar Aliyev, 12 Aralık 2003'te vefat etmişti.