Hayatını kaybeden saz ustası ağabeyinin hatırasını yaşatmak için genç usta kolları sıvadı

MARDİN - Mardin'de, Mersin Güzel Sanatlar Lisesi mezunu Velat Danış, hayatını kaybeden saz ustası ağabeyinin hatıralarını yaşatmak için kolları sıvayarak ustalardan ve internetten öğrendikleriyle saz yapmaya başladı.

Mersin Güzel Sanatlar Lisesi mezunu olan Velat Danış, saz ustası ağabeyinin hayatını kaybetmesiyle kolları sıvadı. Ağabeyinin hatıralarını yaşatmak isteyen Danış, saz ustaları ve internetten öğrendikleriyle 6 aydır saz üretiyor. Danış, yeğeninde saz istemesi ve sazı pahalı bulmasıyla yaptığı denemeler ile kendini geliştirmeyi sürdürdü.

Hayatını kaybeden ağabeyinin bu mesleği yaptığını söyleyen Danış, "Ağabeyimin oğlu 'dede sazı' istemesi ile önce kendisine almak istedim ama maddi olarak pahalı geldi. Bunun üzerine deneme olarak bir tane yapmak istedim. Saz yapma hikayem bu şekilde başladı. 6 aydır yapmaya başladım. Ustalardan ve internet aracılığı ile öğrendiğim bilgileri uyguluyorum" dedi.

Kullanılan ağaçların çok kuru olması gerektiğini belirten Danış, "Bazıları gölgede kuruturken bazıları da fırında kurutma işlemi uyguluyor. Bu şekilde tınıları çok daha temiz ve doğal çıkıyor. Edindiğim tecrübeler sonucu ağacı kendim kesip, oyma işlemini yapıp 1 hafta bekletiyorum. Bazı ustalar 1 veya 2 yıl da bekletiyor. Ne kadar beklerse ortaya o kadar iyi sonuç çıkıyor. Yaptığım sazda oyma, kapağını yapıştırma süresi 1 haftayı buluyor. Müzisyenler sipariş verirken tellerin yüksekliği, yumuşak çalması veya sert çalıyor olması; çalan müzisyen çok rahat çalmalı, özellikle dikkat ettikleri nokta oluyor" diye konuştu.

Dede sazları pençe ile çalındığı için genellikle düşük telli olması istendiğini dile getiren Danış, "Kısa ve uzun sap isteyen de tercihleri arasında belirtiyorlar. İlk siparişim yakın arkadaşlarımdan geldi. Kendimi kanıtladıktan sonra yurt dışından sipariş verenler oldu" şeklinde konuştu.