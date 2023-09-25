Hayati İnanç, Diyarbakırlılarla 'Huzur Hanem' buluşmasında
Yazar Hayati İnanç, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Huzur Hanem' etkinliğine konuk olacak. İnanç, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek etkinlikte 'Hayata Şiirden Bakmak' konulu söyleşi yapacak.
Yazar Hayati İnanç, "Huzur Hanem" buluşmaları kapsamında Diyarbakırlılarla bir araya gelecek.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından "Huzur Hanem" adıyla sürdürülen etkinliğe Hayati İnanç konuk olacak.
İnanç, 27 Eylül Çarşamba günü Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde saat 14.00'te ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlikte "Hayata Şiirden Bakmak" konulu söyleşisini gerçekleştirecek.
Kaynak: AA / Kültür Sanat