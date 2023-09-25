Hayati İnanç, Diyarbakırlılarla 'Huzur Hanem' buluşmasında

Yazar Hayati İnanç, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Huzur Hanem' etkinliğine konuk olacak. İnanç, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek etkinlikte 'Hayata Şiirden Bakmak' konulu söyleşi yapacak.