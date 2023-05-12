Hayal Melodileri Resim Yarışması'nın kazananları açıklandı

Bu yıl ikincisi düzenlenen Hayal Melodileri Resim Yarışması'nın kazananları belli oldu. Çaykovski Yevgeni Onegin operası temalı yarışmada dereceye girenler düzenlenen tören ile ödüllerini aldı. Sergileme ödülü alan resimler 18 Mayıs tarihine kadar Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat'da saat 11: 00-18: 00 arasında görülebilir.

EMART Genç Yetenekleri Güçlendirme Vakfı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Hayal Melodileri Resim Yarışması'nın ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Birincilik Başarı Ödülü Marmara Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü Öğrencisi Emre Tura'nın olurken, İkincilik Başarı Ödülü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü Öğrencisi Ali Duman'a ve Üçüncülük Başarı Ödülü Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü Öğrencisi Sena Gündüz'e verildi.

Yarışmanın Jüri Özel Ödülü ise Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğrencisi Oğuzhan Ulutaş'a takdim edildi.

Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat'daki ödül gecesinde, Yevgeni Onegin operasından parçaların yer aldığı dinleti ve yapılan konuşmaların ardından, ödüle değer görülen 4 çalışma ile sergilenmeye değer bulunan 22 çalışmanın yer aldığı serginin açılışı çok sayıda sanatseverin katılımıyla yapıldı.

GÜZEL SANATLAR ÖĞRENCİLERİNE DESTEK

Yarışmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan EMART Genç Yetenekleri Güçlendirme Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Burcu Altay Doğan "Gençleri her konuda desteklemek yüreklendirmek yarınlar için çok değerli. Vakfımız yetenekli gençleri sanatsal üretimlerinde desteklemeye çalışıyor. Yarışmaya gösterdikleri ilgi ve eserlerin güzelliği ümitlerimizi perçinliyor. Ayrıca, kurum ve kuruluşların vakfımıza ve sanata olan desteği de bizi cesaretlendiriyor. Yeditepe Üniversitesi paydaş olarak yanımızdaydı. Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat mekan desteği verdi. Yarışmamızın resmi sponsoru AKPA Aluminyum sanat öğrencilerine moral ve ekonomik destek sağladı. Diğer sponsorlarımız DM Travel, ABBA Mimarlık, Design by SLIN, Tütüncübaşı Avukatlık ve Humicontrol. Tüm kurum ve kuruluşlara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

Yarışmanın organizasyonunda ve yaygınlaştırılmasında paydaş olarak katkıda bulunan Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Gülveli Kaya ise "Bu yarışmanın güzel sanatlar fakültelerinde okuyan sanat öğrencilerine açık bir yarışma olması nedeni ile, sanat öğrencilerinin eğitim süreçlerinde olumlu bir katkısının olacağını düşünmekteyim. Özellikle 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketi sonrasında, tüm güzel sanatlar fakülteleri öğrencileri için, bu felaketin olumsuzluğundan uzaklaşmak, hayata sarılmak, üreterek iyileşmek için bir fırsat sunduğuna inanmaktayım" diye konuştu.

Yarışmada birinci olan Marmara Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü Öğrencisi Emre Tura'da emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi. Tura, "Opera sanatı, güzel sanatların tüm alanlarını barındırdığı için üretim yapan sanatçılar açısından zengin bir esin kaynağı. Böyle bir yarışmanın gerçekleşmesi sanatlar arası köprü oluşturması açısından çok geliştirici. Yevgeni Onegin operası bana göre melankoli ve içsel bir dram barındırıyor. Çalışmamda da bu hisleri aktarmayı hedefledim. Yaşamda iyi ve kötü getirileri olan, varoluşumuzu anlamlandırdığımız bir sahne gibidir" ifadelerini kullandı.