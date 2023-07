Havasi, Turkcell Vadi'de hayranlarıyla buluşacak

Piyano virtüözü ve besteci Havasi, Piu Entertainment'ın 10. yılı kapsamında Turkcell Vadi'de hayranlarıyla buluşacak. Klasik enstrümanları modern çağa eğlenceli şekilde uyarlayan usta piyanist, sevilen şarkılarıyla 9 Ağustos'ta sahne alacak. Franz Liszt Müzik Akademisi'nde klasik piyano eğitimi alarak müzik kariyerine başlayan Havasi, dünyanın en farklı ve heyecan verici müzisyenlerinden biri olarak gösteriliyor. Tüm dünyada kapalı gişe arena ve stadyum konserleri veren sanatçı, Londra Wembley Arena, New York Carnegie Hall, Berlin Mercedes-Benz Arena, Tokyo The Orchard Hall, Sydney The Opera House gibi dünyanın prestijli salonlarında da sahne aldı.