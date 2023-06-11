Hattat Kadir Sakoğlu'nun 'vefa' konulu eserleri sergileniyor

Hüsnühat sanatıyla yazılan, içerisinde 'vefa' konulu özlü söz, şiir ve hadis-i şeriflerin de bulunduğu 41 eser, 'Hattat Kadir Sakoğlu ile Geleneğin İzinde' etkinliği kapsamında ziyarete açıldı. Çukurambar Kültür Sanat Merkezi'ndeki etkinlikte, Sakoğlu'nun öğrencilerine icazet belgeleri verildi.

Hüsnühat sanatıyla yazılan, içerisinde "vefa" konulu özlü söz, şiir ve hadis-i şeriflerin de bulunduğu 41 eser, "Hattat Kadir Sakoğlu ile Geleneğin İzinde" etkinliği kapsamında ziyarete açıldı.

Çukurambar Kültür Sanat Merkezi'ndeki etkinlikte, Sakoğlu'nun öğrencilerine icazet belgeleri verildi.

Daha sonra, hat sanatıyla yazılı 41 eserin bulunduğu "vefa" konulu serginin açılışı yapıldı.

Sakoğlu, açılışın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, hat sanatının kurumsallığının önemsenmesi açısından öğrencilere icazetlerini törenle verdiklerini söyledi.

Aynı zamanda program kapsamında Ankaralı hattat merhum Doğan Çilingir'in de anıldığını belirten Sakoğlu, "Sergimizi hazırlarken vefa konulu eserler meydana getirmeye çalıştık. Kaynaklardan menşei olan güzel sözler, şiirler, hadisler ve ayetlerden seçilerek alındı. Sergimizin ikinci bölümünde, rahmetli hocamızın sağ iken yazdığı ama bir vesileyle başka yerlere gitmiş eserlerini yeniden yazarak canlandırmak istedik."

Sakoğlu, serginin bir hafta ziyarete açık olacağını belirterek, etkinlik kapsamında bugün konser de verileceğini ifade etti.