Hatice Kocacar: Boya sevgisiyle meslek sahibi oldu

Kayseri'de yaşayan Hatice Kocacar, çocuk yaşta başlayan boya sevgisi sayesinde meslek edindi. Üretici Hatice Kocacar, "Hobi olarak bu ürünleri de yapmak ve kazanç sağlamak istedim" dedi.

Çocukluktan başlayan boyama sevgisiyle ebru ve boya sanatında kendisini geliştiren Hatice Kocacar, sanat sevgisiyle meslek sahibi oldu. Ürettiği kahve sunumlukları ve bibloları satan Kocacar, hobi olarak başladığı boyayla kazanç sağlamak istediğini söyledi. Kocacar, "Bir şeyler ile uğraşmayı çok seviyorum. Boyamayı çok seviyorum. Yağlı boya, ebru sanatını çok seviyorum. Tablolarım da var. Hobi olarak bu ürünleri de yapmak istedim. Ayrı olarak bu ürünleri yapıp, kazanç sağlamak istedim. Ürünlerimiz, taş tozundan kahve yanı sunumlukları ve biblolar. Bu ürünleri severek yapıyorum. Bu işe hobi olarak başladım ama kazançta sağlamak istedim. Taş tozunu kendim kalıba dökerek, verniğini kendim çekiyorum. Ürünün her şeyini kendim yapıyorum. Bu şekilde Maharetli Eller Pazarı'na da getirerek, sergiliyorum" ifadelerini kullandı.

Boyamayı çok sevdiğini kaydeden Kocacar, "Boyamayı çok seviyorum ama bu işin bir getirisi de olsun istedim. Kahve yanı sunumluklarımızın fiyatları tanesi 40-60 TL. Ancak takım olursa, 200 TL üzerinde değişiyor. 6'lı olarak takım halinde de satıyorum. Sıcaktan dolayı ve insanların tatilde olmasından dolayı gelen sayısı seyrek, ancak tabi ki gelenler oluyor. İlgi az da olsa var. Burada hepimiz elimizin emeğini sergiliyoruz. Bunlar fabrikasyon ürünler değil. O yüzden değerlendirilmesini de isterim. Gelip, görülsün ve bakılsın. Yaptığımız ürünlerin hepsi birbirinden şirin ve kendi ürettiğimiz şeyler olduğu için hoş oluyor. Gelip, gezenlerde o emeği inşallah görecekler" diye konuştu. - KAYSERİ