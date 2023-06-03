Hatib Mehmed Efendi'nin vefatının 250. yılı anısına 'Hatib Ebrusu' sergisi açıldı

Fatih Belediyesi tarafından Hatib Mehmed Efendi'nin vefatının 250. yılı anısına düzenlenen "Hatib Ebrusu" sergisi, Kadırga Sanat Galerisi'nde açıldı.

"Ebru Sanatında Bir Meşk Silsilesi" başlığıyla hazırlanan sergide, ebru sanatçısı Neslihan Sarıhasanoğlu'nun eserlerinin yanı sıra usta sanatçılar Hatib Mehmed Efendi, Şeyh İbrahim Edhem Efendi, Necmeddin Okyay, Mustafa Düzgünman, Alparslan Babaoğlu ve Fuat Başar'ın koleksiyon eseri de yer aldı.

Açılışta konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Türk-İslam medeniyetinde sanatkarlık, üstat ve talebenin doğrudan meşk silsilesi içinde süregeldiğini belirterek, "Bu sergiyle, en sevilen ebru tarzlarından biri olan hatip ebrusunun geleneksel meşk silsilesi içinde seyreden hikayesini en seçkin örnekleriyle sunmayı amaçladık. Başta Hatib Mehmet Efendi olmak üzere, bize ilham veren ve eserleriyle sonsuza dek yaşayacak olan üstatları hayırla yad ediyor, sergimize katkı sunanlara şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Fuat Başar da "Hatib Ebrusu"nun büyük iddialar taşımayan mütevazi bir sergi olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Hatib Mehmed Efendi'nin geliştirdiği 'Hatib Ebrusu' tarzı, son 2,5 asırdır tekamül ettirilerek günümüze ulaşmıştır. Bu sergide teşhir edilen hatib tarzı ebrular, bizlerden önceki ebrucular ile beraber günümüze bu tarzı tekamül ettirme gayesiyle yapılan ebrulardır. Bu 'ben yaptım oldu' sergisi değil, bir teklif sergisidir. Halkımızın beğenisine sunulmuştur. Yapılan ebrular beğenilip isimlendirilirse sanatımızda bir zenginlik elde etmiş olacağız."

Ebru sanatının usta isimlerinin yer aldığı silsile sergisinde, Hatib Mehmed Efendi'nin özel koleksiyonundan 3 eser, Şeyh İbrahim Edhem Efendi'nin özel koleksiyonundan 1 eser, Necmeddin Okyay özel koleksiyonundan 2 eser, Mustafa Düzgünman, Alparslan Babaoğlu ve Fuat Başar'ın özel koleksiyonundan da 2'şer eserin yanı sıra Neslihan Sarıhasanoğlu'nun eserleri izleyicilerin beğenisine sunuluyor.