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Hataylı üniversite öğrencisi depremin izlerini fotoğraflarla anlatıyor

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Hataylı üniversite öğrencisi Muhammed Hamza Doğrul, Kahramanmaraş merkezli depremlerden kurtulduktan sonra çektiği fotoğraflarla depremin izlerini aktarıyor. Açtığı sergiyle insanlara depremin acılarını göstermeyi amaçlayan Doğrul, akrabalarını ve arkadaşlarını kaybetmenin büyük acısını yaşıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden kurtulan Hataylı üniversite öğrencisi Muhammed Hamza Doğrul, afetin izlerini çektiği fotoğraflarla anlatıyor.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Doğrul, tatil için gittiği Hatay'ın Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi'ndeki evinde 7,7 büyüklüğündeki depreme yakalandı.

Deprem esnasında dışarı kaçmak yerine yatağının yanında "çök, kapan, tutun" yaparak bekleyen Doğrul, sarsıntının etkisiyle üzerine düşen dolaplardan yara almadan kurtuldu.

Kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkan Doğrul, daha sonra fotoğraf makinesiyle ildeki yıkıntıları ve insanların yaşamını kadrajına aldı.

Akrabalarını ve birçok arkadaşını depremde kaybeden Doğrul, depremin acı izlerini insanlara aktarmak için Atatürk Üniversitesi Sanat Galerisi'nde 47 fotoğraftan oluşan "6 Şubat Deprem Felaketi" sergisi açtı.

Doğrul, AA muhabirine, Hatay'ın depremlerden en çok etkilenen şehir olduğunu söyledi.

"Arkadaşlarım ile aileleri hayatını kaybetti ve bunlar beni çok etkiledi"

Yaşadıkları nedeniyle büyük acılar çektiğini belirten Doğrul, şöyle konuştu:

"Orada çok şükür bana bir şey olmadı, sağ salim çıktım ama akrabalarım ve arkadaşlarım ile aileleri enkaz altında kaldı. Kimisi hayatını kaybetti ve bunlar beni çok etkiledi. Orada çektiğim fotoğrafları desteklemek için çerçeveler kullandım. Çerçeveler hasarlı çerçeveler. Oradaki ihmalleri göstermek amacıyla yaptım. Fotoğrafları özellikle yıkımın çok olduğu yerlerde çektim. İnşallah bundan ders çıkarırız ve bir daha yaşamayız."

Doğrul, Atatürk Üniversitesinin "Toplumsal Duyarlılık" projesi kapsamında sergi açtığını, depremde yaşananları göz önünde bulundurmayı amaçladığını dile getirdi.

Enkazdan topladığı eşyaları da sergisinde sanat eseri olarak kullandığını anlatan Doğrul, "Sergilediklerimin arasında kışa hazırlık olarak yapılanlar da düğün hazırlığındaki eşyalar da var. Bir hayal vardı yarım kalmış hayaller oldu. Acıyı diri tutmak amacıyla yaptığım şeylerdi bunlar." dedi.

Doğrul, sergilenen fotoğraflar arasında Hatay'ın depremden önce ve sonrasındaki halini konu edinen panoramik iki fotoğrafın da bulunduğunun bilgisini verdi.

"Hamza bizim çok değerli ve başarılı bir öğrencimiz"

Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Basri Gençcelep de fotoğrafların sanat ve sosyal sorumluluğun birleşimi anlamında önemli olduğunu ifade etti.

Serginin hazırlık süreci ile ilgili bilgi veren Gençcelep, "Hamza bizim çok değerli ve başarılı bir öğrencimiz. Depreme yakalanması nedeniyle bu serginin oluşumdan biz de çok etkilendik. Telefonuna yaklaşık bir hafta ulaşamadık. Hamza büyük bir heyecanla bize geldi. Böyle bir proje yapmak istediğini söyledi ve elimizden geldiğince yardımcı olduk, üniversitemiz destek verdi. Yaklaşık 5-6 ay içinde bu sergiyi oluşturduk, sergimiz epey rağbet gördü." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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