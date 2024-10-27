Kağıthane'de düzenlenen Hatay Tanıtım Günleri ile Hatay'ın zengin kültürü, tarihi ve lezzetleri İstanbullularla buluşturuldu. 24-27 Ekim tarihlerinde gerçekleşen tanıtım günlerinde gösteriler, yöresel lezzetler ve kültürel performanslarla, ziyaretçilere Hatay kültürü tanıtıldı.

Hatay'ın zengin tarihi, kültürel ve gastronomik mirasını vatandaşlarla buluşturmak amacıyla düzenlenen Hatay Tanıtım Günleri Kağıthane'de gerçekleşti. 24-27 Ekim tarihleri arasında Hasbahçe'de gerçekleşen etkinlik Kağıthane Belediyesi ve İstanbul Hatay Dernekler Federasyonu iş birliğiyle hayata geçirildi. Vatandaşlar dört gün boyunca Hatay'ın mutfağından kültürel zenginliklerine kadar birçok alandaki programla buluştu. Tanıtım günleri boyunca Hatay'ın el sanatlarından, doğal güzelliklerine, kültürel mirasından, lezzetlerine kadar birçok unsur İstanbulluların beğenisine sunuldu. Hatay'ın meşhur lezzetleri arasında yer alan künefe, oruk, zeytinyağlılar ve daha birçok lezzet stantlarda ziyaretçileri ağırladı. Ayrıca Hatay'ın yerel müzikleri eşliğinde el sanatları ve yöresel ürünler de sergilendi.

'ETKİNLİKTE DEPREMDEN ETKİLENEN ESNAFIMIZI DA DESTEKLEMİŞ OLUYORUZ'

Etkinliğin açılış programında konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Bugün burada, kadim tarih ve kültürüyle medeniyetlerin buluşma noktası olan Hatay'ı hep birlikte keşfetme fırsatı buluyoruz. Bu eşsiz şehrin zenginliklerini İstanbul'la paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Özellikle geçen yıl 6 Şubat tarihinde yaşadığımız depremden etkilenen esnaflarımız da burada. Bu etkinliğimiz ile onları da desteklemiş oluyoruz. Katılımınız için teşekkür ederim" dedi.

Hatay'dan etkinliğe gelenlerden ney yapım ustası İzzet Gözkan, "Etkinlik günlerimize geldik. Stantımızı açtık. Neyzenim ve ney yapım ustasıyız. Burada neylerimizi tanıtıyorum. İstenilen neyleri akortlarına göre yapıyoruz" dedi.

'HATAY'A ÖZGÜ LEZZETLERİMİZİ TANITIYORUZ'

Yöresel lezzetleri tanıtanlardan Şahin Saraç, "Hatay esnafıyız. Kendi ürettiğimiz yöresel ürünleri getirdik. Hatay'da ürün satmak sıkıntılı. Artık internet üzerinden veya tanıtarak ürün satıyoruz. Hatay'a özgü zeytinlerimizi, baharatlarımızı, peynir çeşitleri, yoğurtlarımızı satıyoruz" diye konuştu.

'ETKİNLİK GÜZEL GEÇİYOR'

Yöresel lezzetleri tanıtanlardan Yaser Özeroysal da "Ürünlerimiz el ürünü ve fabrikasyon olanlar da var. Hepsi Antakya'dan geldi. Etkinlikten herkes memnun bizim için güzel geçiyor" dedi.

Emrah Kuvan ise "Kahve üretimi yapıyoruz. Hatay'ın lezzetli kakuleli dibek kahvesini yapıyoruz. 7 karışımdan oluşuyor. Süt ve şeker kullanmıyoruz. Hem ürünlerimizi tattırıp, hem de satışını gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'HATAY MUTFAĞI ÇOK ZENGİN, HERKESİ LEZZETLERİMİZİ DENEMEYE BEKLİYORUZ'

Tanıtım günlerine katılanlardan Furkan Çalışkan ise "Bizim Hatay mutafı olarak lezzetlerimiz özel. Mutfağımızda tepsi kebabımız, kağıt kebabımız, yonca kaya kebabımız gibi bir sürü farklı lezzetimiz var. Mutfağımız çok zengin ve yöresel lezzetlerimiz de burada mevcut. Herkesi lezzetlerimizi denemeye bekliyorum "dedi.