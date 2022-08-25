Hatay kültür sanat haberi | Su sümbülleri Hatay'daki Gölbaşı Gölü'nü yeşile boyadı Kültür Sanat Haberleri Hatay haberleri... Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölü, yüzeye çıkan su sümbülleriyle adeta yeşile büründü. Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölü, yüzeye çıkan su sümbülleriyle adeta yeşile büründü. Adalar Mahallesi sınırında yer alan ve 1960'lı yıllarda kurutulan Amik Gölü'nün kaynağı olarak bilinen göl, manzarası, zengin florası ve faunasıyla dikkati çekiyor. "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen göl, özellikle yaz aylarında sayıları artan su sümbülleriyle farklı bir görünüme kavuşuyor. Bazı mahalle sakinleri ve ziyaretçiler, gölü adeta "işgal eden" ve yeşile boyayan su sümbüllerinin arasında tahta sandallarla gezip balık avlıyor. Kültür Sanat Kaynak: AA / Erdal Türkoğlu Kırıkhan Hatay su Kültür Sanat Haberler

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