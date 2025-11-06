Haberler

Hatay Kaytaz Böreğine AB Coğrafi İşaret Tescili

Güncelleme:
Gastronomi kenti Hatay'ın geleneksel lezzetlerinden kaytaz böreği, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alarak 39. AB tescilli Türk ürünü oldu. Ustalar bu tescil ile lezzetlerinin daha geniş kitlelere ulaşacağını umuyor.

Gastronomi kentinin geleneksel lezzetlerinden Hatay kaytaz böreğinin, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alması işletmeciler ve ustalar tarafından sevinçle karşılandı.

Açılan hamurun içine kıyma, soğan, salça ve baharat karışımının konulmasıyla hazırlanan taş fırınlarda pişirilen geleneksel lezzet, 39. AB tescilli Türk ürünü olarak kayıtlara geçti.

UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan kentin özgün lezzetinin tescillenmesi ustalarının da yüzünü güldürdü.

Kaytaz böreği ustaları, kentte sofraların vazgeçilmez lezzetini Avrupa Birliği tesciliyle çok daha fazla kişiye ulaştırmak istiyor.

Tescille ürün dünyaya tanıtılacak

Kaytaz böreği ustası Recep İbrahimoğlu (57), AA muhabirine, geleneksel lezzetin AB tescili almasının sadece Türkiye'de değil dünyada da tanıtılması anlamına geldiğini söyledi.

Böreğin tescillenmesinin kentin tanıtımına da katkı sunacağını belirten İbrahimoğlu, "Depremden etkilenen Hatay'da bu tür güzel gelişmelerin yaşanması bizi daha da mutlu etti." dedi.

İbrahimoğlu, hazırlanması kolay Hatay kaytaz böreğinin lezzet sırrının ise taş fırınlarda pişirilmesi olduğunu ifade etti.

Restoran işletmeciliği de yapan ustalardan Kenan Dalyan (50) da kaytaz böreğinin hem evlerde hem de restoranlarda sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden olduğunu belirtti.

Kaytaz böreğinin AB'den coğrafi işaret tescili almasının kendileri için çok sevindirici olduğunu vurgulayan Dalyan, "Kaytaz böreği kentimizde geçmişten bu yana çok sevilen bir yemeğimiz. Bu lezzetimizin AB tarafından tescil edilmesi hem yemeğimizin hem ülkemizin dünyaya daha iyi tanıtılmasını sağlayacaktır." diye konuştu.

Dalyan, Hatay kaytaz böreğinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması ve çok daha fazla kişiye ulaştırmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Salim Taş - Kültür Sanat
