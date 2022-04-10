Hatay'ın tescilli lezzeti 'Kaytaz böreği' ramazanda sofralardaki yerini alıyor

İSKENDERUN, HATAY (AA) - UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'ın tescilli lezzeti "Kaytaz böreği", iftar sofralarında yerini alıyor.

Evlerde ve restoranlarda titizlikle hazırlanan Kaytaz böreğinin zahmetli yapımı, mayalı hamurun zeytinyağıyla açılmasıyla başlıyor.

Kıymayla hazırlanan iç harcına karabiber, toz biber, kuru soğan, domates salçası ve nar ekşisi eklenerek yoğruluyor.

Daha sonra şekil verilerek tepsilere dizilen hamurun üzerine, kıymalı iç harcı konularak taş fırında pişiriliyor.

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleriyle, Türk Patent ve Marka Kurumunca 29 Mart'ta "Hatay Kaytaz Böreği" adıyla coğrafi işaret tescil belgesi verilen börek, zahmetli yapımının ardından ramazanda iftar sofrasındaki yerini alıyor.

İskenderun Gastronomi Derneği Başkanı Gülşen Sökmen, AA muhabirine, kentteki bir restoranın 25 yıldır işletmecisi ve baş aşçısı olduğunu söyledi.

Yaklaşık 3 yıl önce Hatay'ın lezzetlerini tanıtmak amacıyla derneği kurduklarını ifade eden Sökmen, düzenlenen etkinlik ve festivallerle kentin gastronomi alanında tanıtımına katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirtti.

Sökmen, Hatay'ın mezelerinden yemeklerine kadar çok sayıda lezzetinin bulunduğunu, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle tescilini aldıkları kaytaz böreğinin de bunlardan biri olduğunu anlattı.

"Kaytaz böreğimiz sofraların baş tacıdır"

Kaytaz böreğinin özellikle ramazanda sofraların vazgeçilmezi arasında yer aldığını dile getiren Sökmen, şöyle devam etti:

"Kaytaz böreğimiz sofraların baş tacıdır. İftar sofralarında olmazsa olmazımızdır. Çorbanın yanında sunulabiliyor. Dışarıdan gelen vatandaşlar böreği çok beğeniyor. Kentin yemekleri çok zahmetlidir. Yufkaya bir şey koyup sarmakla iş bitmez. Bizde hem maliyetli hem de çok zahmetli yemekler yapılıyor. Dünyaca ünlü gastronomi şehriyiz. Aynı zamanda öğretici şehiriz. Bu lezzeti tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu börek evlerimizde, çarşı fırınlarda ve restoranlarımızda yapılıyor. Bunu anlatmayla olmaz önce gelip yenilmesi lazım."

Kente şehir dışından gelen Ahmet Şenyurt da daha önce adını duyduğu ancak ilk kez tatma fırsatı bulduğu Kaytaz böreğini çok beğendiğini söyledi.