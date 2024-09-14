Hatay Gastronomi Evi'nde 'Mütebli' Soğuk Buğday Çorbası Tanıtılıyor

Hatay'da "mütebli" olarak bilinen soğuk buğday çorbası, geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı Hatay Gastronomi Evi'nin yemek listesine eklendi.

UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan kentin coğrafi işaret tescilli ürünleri ve yöresel lezzetleri, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Hatay Gastronomi Evi'nde tanıtılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde merkez Antakya ilçesindeki binasının yıkılmasının ardından EXPO Alanı'da kurulan restoranda faaliyet gösteren işletmede, 10 aşçı ile 30 personel görev yapıyor.

Antakya künefesi, kağıt kebabı, oruk, kömbe, kaytaz böreği ve kabak tatlısı gibi kente özgü yiyeceklerin satışa sunulduğu Gastronomi Evi, kente gelen ziyaretçilerin ilk duraklarından biri oluyor.

Kentte "mütebli" olarak bilinen soğuk buğday çorbasının da daha fazla kişi tarafından bilinmesini hedefleyen Gastronomi Evi, serinleten lezzeti yemek listesine ekledi.

Doyurucu olması ve sıcak havalarda serinletmesinden dolayı tercih edilen çorba, haftada 3 gün müşterilere servis ediliyor.

"Pilav ve çorba arasında kıvamı var"

Hatay Gastronomi Evi Direktörü İpek Aslan, AA muhabirine, unutulmaya yüz tutan yiyecekleri yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Buğday ve yoğurttan yapılan çorbanın bilinirliğini artırmayı hedeflediklerini belirten Aslan, "Yöresel lezzetin kıvamı, pilav ve çorba arasında. Sıcak havada tüketildiğinde ferahlatan çorbamız, kentimizin vazgeçilmez tatlarından biri olsa da unutulmaya yüz tutmuş bir yiyecek. Bu nedenle haftada 3 gün menümüzde yer veriyoruz." diye konuştu.

Aslan, çorbanın yapılışının pratik ve uygun maliyetli olduğunu dile getirdi.

Şef Sevcan Aksu, yöresel lezzetleri yaşatmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Tarım işçileri serinlemek için bu çorbayı içerler. Köylerde de yapılan bu lezzeti öne çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

Müşterilerden Ozan Gözübüyük de ilk kez tattığı soğuk buğday çorbasını çok beğendiğini kaydetti.