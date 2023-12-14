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Hatay Devleti Millet Meclisi'nin 1939'da Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararıyla ilgili tarihi valilik binası restore ediliyor

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Hatay Devleti Millet Meclisi'nin 1939'da Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararını oy birliğiyle aldığı 95 yıllık tarihi valilik binası, depremlerde aldığı hasarın izlerinden kurtarılıyor. Binanın restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarıyla 2025'te tamamlanması planlanıyor.

Hatay Devleti Millet Meclisi'nin 1939'da Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararını oy birliğiyle aldığı 95 yıllık tarihi valilik binası, depremlerde aldığı hasarın izlerinden kurtarılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ile 7,6'lık depremler ve 20 Şubat'ta Hatay merkezli 6,4 ile 5,8 büyüklüğündeki sarsıntılarda, kentte bulunan çok sayıda yapı gibi valilik binası olarak kullanılan 95 yıllık tarihi taş bina da hasar gördü.

Bir bölümü yıkılan, bir bölümü de hasar alan binanın yeniden ayağa kaldırılması için Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından çalışma başlatıldı.

Kültür molozlarının ayıklandığı alanda, restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarıyla tarihi bina aslına uygun şekilde inşa edilecek.

Toplam 40 milletvekilinden oluşan Hatay Devleti Millet Meclisi'nin 29 Haziran 1939'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne katılma kararını oy birliğiyle aldığı binanın yapımının, 2025'te tamamlanması planlanıyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, taş binanın 1927-1928 yıllarında inşa edildiğini söyledi.

Binada o dönem önemli kararların alındığını ve buranın "yönetim karargahı" olarak kullanıldığını anlatan Masatlı, "Aynı zamanda Hatay Devleti, Türkiye Cumhuriyeti'ne katılırken o son karar burada verilmiş. O bakımdan çok anlamlı." dedi.

Masatlı, taş binanın uzun zamandır valilik olarak kullanıldığını, 2009-2011'de restorasyondan geçirildiğini ve devamında da yine valilik binası olarak hizmet verdiğini aktardı.

Kentteki çok sayıda yapı gibi valilik binasının da 6 Şubat'taki depremlerden etkilendiğinin altını çizen Masatlı, şunları kaydetti:

"Hatay'da 80 binden fazla bina ağır hasar gördü veya çöktü. Tabii tarihi eserlerimiz de bu afette ciddi hasarlar aldı. Bütün tarihi eserlerimizle, yapılarımızla ilgili şu an itibarıyla çalışmalarımız devam ediyor. Çalışma devam etmeyen hiçbir tarihi yapımız, tarihi eserimiz kalmadı. Bunlardan bir tanesi de çalışma yapılan tarihi valilik binamızdır. Burada şu an itibarıyla ayrıştırma çalışmaları devam ediyor. Daha sonra burada da aslına uygun restorasyon ve rekonstrüksiyon yapılacak. İnşallah 2025'in içinde aslına uygun bir şekilde tarihi valilik binamız inşa ve ihya edilmiş olacak."

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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