Hatay'daki Tarihi Meclis Binası Yeniden Açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan ve çalışmalarla aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen Hatay Devleti döneminde meclis binası olarak kullanılan yapı, kültürel ve sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yapacak.

Hatay Devleti'nin Türkiye'ye katıldığı 29 Haziran 1939'a kadar bir yıl meclis binası olarak hizmet veren yapı ile yanındaki Adalı Konağı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı.

Deprem bölgesinde yürütülen "asrın inşası" çalışmalarıyla tarihi meclis binası, yaklaşık 3 yılın ardından aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Aralık'ta yaptığı Hatay ziyaretinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile önünde poz verdiği tarihi yapı, adeta küllerinden yeniden doğdu.

Şehrin simge yapıları arasında yer alan tarihi meclis binasının aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılması Hataylılara da umut oldu.

Çalışmaların tamamlandığı tarihi yapının bundan sonraki süreçte Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı yerleşik bir sahne olarak hizmet vermesi planlanıyor.

"Hatay'ımızın kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, afette zarar gören kentin sembol değerlerini de asıllarına sadık kalarak ihya, inşa ve imar ettiklerini söyledi.

Bunlardan birinin de Hatay Devleti döneminde meclis binası olarak kullanılan tarihi yapı olduğunu belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"Tarihi Hatay Devleti meclis binamız ve hemen arkasında yer alan Adalı Konağı'mız da Valiliğimizin koordinasyonunda Doğuş Grubu'nun destekleriyle bugün eskisinden daha güçlü ve sağlam zeminlerde aslına sadık kalınarak ayağa kaldırıldı. Şimdi bu tarihi yapılarımız, medeniyetler şehri Hatay'ımızın kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Antakya'mızın kalbinde yer alan bu yapının tekrardan ışıklarının yanıyor olması insanımızın umudunu da doğal olarak arttırıyor. Hataylı hemşehrilerimiz bilsin ki bu topraklarda hayat yeniden filizlenmiş, umut yeniden yeşermiştir."

"Türkiye istediği zaman her şeyi yapabilecek bir ülke"

Hataylı vatandaşlardan Yusuf Günay (70) ise tarihi meclis binasının kendileri için bir sembol olduğunu belirtti.

Meclis binasının yeniden aslına uygun inşa edilmesinde katkıda bulunanlara teşekkür eden Günay, "Meclis binasının akşam görüntülerini de gördük, çok güzel olmuş. Gerçekten büyük bir başarı. Türkiye istediği zaman her şeyi yapabilecek bir ülke, yeter ki istesin, başka bir ülke bunu yapamaz." diye konuştu.

"Meclis binasını görünce şaşırdım, bu kadarını beklemiyordum"

Vatandaşlardan Şükrü Çelik (31) de yeni Hatay'ı çok beğendiğini dile getirdi.

Temennilerinin Hatay'daki eski günlerin geri gelmesi olduğunu belirten Çelik, "Şu an meclis binasını görünce şaşırdım, bu kadarını beklemiyordum, o yıkımdan sonra gayet güzel olmuş." dedi.

Osman Göçkün (46) ise depremlerden etkilenen Antakya'nın yapılan çalışmalarla eskisinden daha güzel hale geldiğini söyledi.

Afetin ardından inşa çalışmalarının hızla başlatıldığını kaydeden Göçkün, "Çok kötü günler geçirdik, çok şükür bugünleri gördük. Eski meclis binamız, diğer binalar çoğu yer bitti, açıldı, herkesin eline emeğine sağlık." ifadesini kullandı.