Hatay'da yeni bir makyaj akımı başladı.

HATAY (Bültenler) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın eşi Prof. Dr. Nazan Savaş'ın makyaj dünyasına kazandırdığı bu özgün tasarım dünyada eşi benzeri olmamasıyla öne çıkıyor.

Makyaj trendlerini takip edenlerin son günlerde en çok beğenilen tasarımlar arasında gösterdiği mozaik makyaj akımı şimdiden herkesin ilgisini çekmeye başladı.

Birbirinden yaratıcı dokunuşlarla yapılan bu tasarımlar, bakışları daha mistik ve kusursuz hale getiriyor.

Bu özgün akımı deneyenler, Expo 2021 Hatay'ın Antakya'daki alanında yer alan ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye aday olarak gösterilen Ortak Varoluş Mozaiği'ni yansıtacak tasarımların da yaratılmasını talep ediyor.

Dev organizasyon Expo'21 süresince tüm dünyanın dikkati Hatay'ın üzerinde olacakken bu makyaj trendi de ezberleri bozacak gibi görünüyor.

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