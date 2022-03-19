Hatay'da yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı - Haberler

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Hatay'da yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

AA - Burak Milli - Kültür Sanat
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Hatay'da yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde balıkçı barınağında yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedavi altına alındı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde balıkçı barınağında yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedavi altına alındı.

İskenderun Balıkçı Barınağı'nda suda yüzemeyen deniz kaplumbağasını gören balıkçılar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının yaralı olduğunu belirledi.

Bota konulan caretta caretta, Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere götürüldü.

Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, deniz kaplumbağasını tedaviye aldı.

Hatay'da yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

Hatay'da yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

AA / Burak Milli - Kültür Sanat

İskenderun Balıkçı Barınağı, Milli Parklar, İskenderun, Hatay, Kültür Sanat, Haberler

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