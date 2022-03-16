Hatay'da yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı - Haberler

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Hatay'da yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

AA - Burak Milli - Kültür Sanat
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Hatay'da yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde kumsalda yaralı bulunan caretta caretta tedavi altına alındı.

ARSUZ, HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde kumsalda yaralı bulunan caretta caretta tedavi altına alındı.

Kale Mahallesi'ndeki kumsalda deniz kaplumbağasının hareketsiz olduğunu görenler durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının kabuğundan yaralı olduğunu belirledi.

Caretta Caretta, tedavi edilmek üzere Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

AA / Burak Milli - Kültür Sanat

Caretta Caretta, Arsuz, Hatay, Kültür Sanat, Haberler

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