Hatay'da &quot;Ulusal Karma&quot; resim sergisi açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da "Ulusal Karma" resim sergisi açıldı

AA - Mehmet Bayrak - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Hatay'da 'Ulusal Karma' resim sergisi açıldı

Antakya Öğretmenevi tarafından akademisyenlerin eserlerine yer verilen "Ulusal Karma" adlı resim sergisi açıldı.

Antakya Öğretmenevi tarafından akademisyenlerin eserlerine yer verilen "Ulusal Karma" adlı resim sergisi açıldı.

Öğretmenevinde açılan sergide, ülkenin farklı yerlerinden akademisyenlerin eserleri yer aldı.

Antakya Öğretmenevi Müdürü Ömer Bilgin, açılıştaki konuşmasında, öğretmenevinde kültürel ve sanatsal çalışmalara yer verdiklerini söyledi.

Serginin dolu dolu geçmesini hedeflediklerini belirten Bilgin, "Öğretmenevi denince konaklama ve farklı hizmetlerin olduğu akıllara geliyor. Biz öğretmenevi formatını kültürel ve sanatsal etkinlikler noktasında hareketlendirelim diye bu tür etkinliklere yapmaya çalışıyoruz. Farklı farklı üniversitelerden akademisyenlerin eserlerini burada göreceksiniz. Güzel bir etkinlik olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Açılışa, İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko ve akademisyenler katıldı.

AA / Mehmet Bayrak - Kültür Sanat

Öğretmenevi, Ömer Bilgin, Antakya, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title