Hatay'da ördekleri telef olan yaşlı kadına 3 ördek hediye edildi
AA - Erdal Türkoğlu - Kültür Sanat
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Yayladağı ilçesinde ördekleri telef olan kadına Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından 3 ördek hediye edildi.
YAYLADAĞI, HATAY (AA) - Yayladağı ilçesinde ördekleri telef olan kadına Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından 3 ördek hediye edildi.
HBB ekipleri, Yukarıokçular Mahallesi'nde Ayşe Kavlak'a ait ördeklerin çeşitli nedenlerle telef olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, Kavlak'ı evinde ziyaret ederek kafeste getirdikleri 3 ördeği hediye etti.
Kavlak, duyarlılığından ötürü belediye ekiplerine teşekkür etti.
AA / Erdal Türkoğlu - Kültür Sanat