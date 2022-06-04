Hatay'da lise öğrencileri EXPO alanında sergi açtı - Haberler

Hatay'da lise öğrencileri EXPO alanında sergi açtı
AA - Erdal Türkoğlu - Kültür Sanat
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Hatay'da lise öğrencilerinin yaptığı resim, tablo, grafik tasarım ve afişler Antakya EXPO alanında sergileniyor.
Hatay'da lise öğrencilerinin yaptığı resim, tablo, grafik tasarım ve afişler Antakya EXPO alanında sergileniyor.
Antakya Yıldız-Selahattin Mıstıkoğlu Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında hazırladığı sergi İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko'nun katılımıyla açıldı.
EXPO Kültür ve Sanat Sokağı'nda sergilenen eserler 7 Haziran'a kadar ziyaretçilere açık olacak.
AA / Erdal Türkoğlu - Kültür Sanat