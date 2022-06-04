Hatay'da lise öğrencileri EXPO alanında sergi açtı - Haberler

Hatay'da lise öğrencileri EXPO alanında sergi açtı Hatay'da lise öğrencilerinin yaptığı resim, tablo, grafik tasarım ve afişler Antakya EXPO alanında sergileniyor. Hatay'da lise öğrencilerinin yaptığı resim, tablo, grafik tasarım ve afişler Antakya EXPO alanında sergileniyor. Antakya Yıldız-Selahattin Mıstıkoğlu Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında hazırladığı sergi İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko'nun katılımıyla açıldı. EXPO Kültür ve Sanat Sokağı'nda sergilenen eserler 7 Haziran'a kadar ziyaretçilere açık olacak. AA / Erdal Türkoğlu - Kültür Sanat Anadolu Lisesi Antakya Hatay Kültür Sanat Haberler

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