Hatay'da lise öğrencileri EXPO alanında sergi açtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da lise öğrencileri EXPO alanında sergi açtı

AA - Erdal Türkoğlu - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Hatay'da lise öğrencileri EXPO alanında sergi açtı

Hatay'da lise öğrencilerinin yaptığı resim, tablo, grafik tasarım ve afişler Antakya EXPO alanında sergileniyor.

Hatay'da lise öğrencilerinin yaptığı resim, tablo, grafik tasarım ve afişler Antakya EXPO alanında sergileniyor.

Antakya Yıldız-Selahattin Mıstıkoğlu Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında hazırladığı sergi İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko'nun katılımıyla açıldı.

EXPO Kültür ve Sanat Sokağı'nda sergilenen eserler 7 Haziran'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

AA / Erdal Türkoğlu - Kültür Sanat

Anadolu Lisesi Antakya Hatay Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title