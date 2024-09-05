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Hatay'da depremzede ailelere TOKİ konutları teslim ediliyor

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Gülderen Mahallesi'nde TOKİ tarafından inşa edilen konutlar depremzede ailelere teslim edilmeye başlandı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıkıma neden olduğu kentte, vatandaşların yeni evlerinde güvenle oturabilmesi için yapılan binalar yükselmeye devam ediyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Gülderen Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen konutlar, depremzede ailelere teslim edilmeye başlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıkıma neden olduğu kentte, vatandaşların yeni evlerinde güvenle oturabilmesi için yapılan binalar yükselmeye devam ediyor.

Bu kapsamda TOKİ'nin Gülderen Mahallesi'nde inşa ettiği 2 bin 665 konutluk projede, kura sonucu 1001 hak sahibi belirlendi.

Bazı bloklarda altyapı ve peyzaj çalışmalarının sürdüğü projede, konutlardan 895'inin anahtarları teslim edildi.

Afet nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlar, hazırlıklarını tamamladıktan sonra yeni evlerinde oturmaya başladı.

"Konutlar bitene kadar haftada 2-3 kez gelip bakıyorduk"

Konutlarına yerleşenlerden 48 yaşındaki Hatice Pekmez, AA muhabirine, depremden sonra eşi ve 2 çocuğuyla zor günler geçirdiklerini söyledi.

Yeni yuvasına kavuşmayı heyecanla beklediğini dile getiren Pekmez, "Kurada ismimiz çıkınca çok mutlu oldum, gözyaşlarımı tutamadım. Evimize kavuştuk, çok mutluyuz. Evimizden memnunum. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

Pekmez, evlerin manzarasının güzel olduğunu belirterek, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Bloklardaki eksikliklerin ekiplerce giderilmeye çalışıldığını ifade eden Pekmez, "Yetkililer sağ olsunlar her gün gelip ilgileniyor, eksiklikleri soruyor ve tamamlıyor." diye konuştu.

İkameti yıkılan 62 yaşındaki Meryem Okşar da yeniden ev sahibi olabileceğini tahmin etmediğini anlattı.

Konutların tamamlanmasını sabırsızlıkla beklediğini vurgulayan Okşar, şunları kaydetti:

"Buraya gelip anahtarı teslim alana kadar yaşadıklarımıza inanamıyorduk. İskenderun'da kızımın evinde kalıyorduk. Konutlar bitene kadar haftada 2-3 kez gelip bakıyorduk. Çok şükür bitti ve evimize yerleştik. Evimiz çok güzel. Cumhuriyet Caddesi'ndeki yıkılan evim de bu şekildeydi. Memnunum, her şey mükemmel."

Okşar'ın 66 yaşındaki eşi Hüseyin Okşar da afetin ardından Hatay'a dönüp yeni evlerine kavuşarak çifte sevinç yaşadıklarını anlattı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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