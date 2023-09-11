Hatay'da deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmaları hız kazanıyor

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili Birol İnceciköz, Hatay'da depremlerden etkilenen bölgelerde yapılan incelemelerin sonucunda hangi enkazların kaldırılacağı ve hangilerinin güçlendirileceği konusunda nihai adımın atılacağını belirtti. İnceciköz ayrıca, Hatay Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde bir irtibat noktası kurulacağını ve vatandaşların sorunlarını çözmek için faaliyet göstereceğini söyledi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili Birol İnceciköz, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, 10 gün içerisinde bilim ekibinin, sivil toplum örgütlerinin ve uzman hocaların sahadaki incelemelerini tamamlayacaklarını belirterek, "Artık hangi enkazın kaldırılıp, hangi enkazın güçlendirileceği noktasında nihai adımı atmış olacağız." dedi.

İnceciköz, Hatay Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bilim komisyonu ve teknik uzmanlarla basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada İnceciköz, toplantıda koruma amaçlı imar planları, proje onarım yardımları ve enkaz kaldırma başlıklarını ele aldıklarını söyledi.

Hatay'ın ihyası noktasında çalışmaya devam edeceklerini aktaran İnceciköz, şöyle devam etti:

"Bugün enkaz kaldırmayla ilgili son dönemde özellikle çok çeşitli sosyal medya platformlarında manipüle edilen konuya nihayet kazandırdık. Önümüzdeki 10 gün içerisinde bilim ekibimiz, sivil toplum örgütlerimiz, uzman hocalarımız sahada incelemelerini tamamlayacaklar, artık hangi enkazın kaldırılıp, hangi enkazın güçlendirileceği noktasında nihai adımı atmış olacağız. Sonrasında İl Kültür Turizm Müdürlüğümüz bünyesinde bir irtibat noktası kurma kararı aldık. Bu irtibat noktası Hataylı vatandaşlarımızın koruma amaçlı imar planlarına itirazları, proje onarım yardımları süreçlerinde takıldıkları her türlü sorun ve görüşleri için faaliyette olacak. Sayın Bakanımızın talimatlarıyla Hatay'ın ihyası noktasında canla başla çalışmaya devam edeceğiz."