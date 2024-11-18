Hatay'da Deprem Enkazında Geç Antik Çağ Yapısı Bulundu

Hatay'da depremde yıkılan müstakil evin enkazının kaldırılması sırasında bulunan ve Geç Antik Çağ'a ait olduğu değerlendirilen yapıda kurtarma kazısı yürütülüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan merkez Antakya ilçesi Kurtuluş Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil evin enkazı kaldırıldı.

Çalışma sırasında ikametin altında eski yapıya rastlandı.

İhbar üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle bölgede kurtarma kazısı başlatıldı.

Hatay Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Ali Çelikay, AA muhabirine, kazının 3 haftadır devam ettiğini söyledi.

Yapının tarihini değerlendiren Çelikay, şöyle konuştu:

"Çalışmalarda milattan sonra 5. ve 6. yüzyıla ait Geç Antik Çağ yapılarına ulaştık. Bunun içerisinde tonozlu bir yapı kalıntısı bulunuyor. Bunun günümüze kadar neredeyse tüm halde ulaşabilmiş olması dikkati çekiyor. Yapının henüz ne amaçla kullanıldığını tespit edemedik ancak şapel kalıntısı veya mezar yapısına da ait olabileceğini düşünüyoruz."

Çelikay, eserin tamamen ortaya çıkarılıp işlevinin tespit edilmesinin ardından turizme kazandırılması için çalışma yapılacağını kaydetti.