Hatay'da çoban köpeği oğlakları emziriyor

KIRIKHAN, HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir çoban köpeği, sürüdeki oğlakları emziriyor.

Başpınar Mahallesi'nde çobanlık yapan Beyazid Sayar, 3 oğlağını çoban köpeğinin emzirdiğini fark etti.

Oğlakları anneleri olmasına rağmen, köpeğin emzirdiğini gören Sayar, o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Sayar, yaptığı açıklamada, oğlakların 15 gün önce doğduğunu belirterek, "Onları çoban köpeğim 'Lusi'nin emzirdiğini gördüğümde hem şaşırdım hem de mutlu oldum. Hoşgörü kenti Hatay'da bu manzaranın yaşanması beni çok sevindirdi." diye konuştu.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç de dernek üyesi Sayar'ın kendisini aradığını ve olayı anlattığını dile getirerek, görüntüleri izlediğinde çok mutlu olduğunu kaydetti.