Hatay'da 'Çiçeklerin Dilinden Geleceğe Miras' sergisi açıldı

HATAY (AA) - Hatay Valiliği ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Teknik Bilimler Yüksekokulu El Sanatları Bölüm Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen "Uluslararası Disiplinlerarası Türkiye'nin Tıbbi ve Aromatik Endemik Bitkileri üzerinden Hatay Kadim Tarihi ve Kültür Değerlerini Tanıtım Projesi" kapsamında "Çiçeklerin Dilinden Geleceğe Miras" isimli karma sergi açıldı.

Hatay Arkeoloji Müzesi'nde açılan sergide 119'u Türk, 15'i yabancı akademisyen ile üniversitenin 57 sanat bölümü öğrencisinin Hatay'ın endemik bitki türlerini konu alarak seramik, tezhip, minyatür, dokuma, keçe, vitray, mozaik, resim, illüstrasyon baskı ile hazırladığı 300 eser sergilendi.

Serginin açılışını Hatay Valisi Rahmi Doğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, projenin yürütücüsü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Özlem Özer Tuğal, proje danışmanı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Köse ile sanatçılar gerçekleştirdi.

Vali Doğan, sergide gazetecilere yaptığı açıklamada Hatay'ın endemik bitki türlerini sanat eserlerine yansıtan sanatçılara teşekkür etti.

Hatay'ın endemik bitki açısından çok özel bir yer olduğunu belirten Doğan, ayrıca Türkiye'nin tek Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesinin de kentte bulunduğunu söyledi.

Serginin çok özel olduğunu ifade eden Vali Doğan, "Bu sergiyle birlikte hem seramik sanatına hem tezhip sanatına hem diğer sanatçıların güzel eserlerine bu alanda yer vermiş olduk. Özellikle müzenin girişinde sergimizi açtık. Çünkü ilimizi ziyaret eden ziyaretçilerin büyük çoğunluğu ilk ziyarete müzeden başlıyorlar ve bu sergiyle birlikte onlarda bir dikkat çekmek, farkındalık uyandırmak istedik. Çok özel bir çalışma olmuş. Ben tüm sanatçı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ellerine, emeklerine sağlık." dedi.

Proje yürütücüsü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Özlem Özer Tuğal de Hatay'daki endemik bitki türleri üzerine yazılan kitaplar ve çeşitli bilimsel makalelerinden yararlanarak bilimsel bir altyapıyla çalışma gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Proje Danışmanı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Köse ise üniversitelerinde sporda, sanatta, kültürde ve sağlıkta birçok projeye imza attıklarını ifade ederek serginin Hatay'da açılmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Sergi 25 Mayıs'a kadar açık kalacak.